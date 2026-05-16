La próxima jornada se realizará el miércoles 20 de mayo en la Escuela Primaria Rural N° 52 Ruperto Pérez, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.

La iniciativa viene recorriendo diferentes localidades entrerrianas, promoviendo espacios de encuentro, juego, aprendizaje y expresión artística a través del cine y los recursos audiovisuales.

Una escuela transformada en sala de cine

Durante esta semana, el programa llegó a la Escuela Nina N° 39 General Francisco Ramírez, en la localidad de Las Masitas, departamento Diamante, donde estudiantes de 3° a 6° grado, docentes y directivos prepararon una jornada especial.

La institución, dirigida por Natalia Ardaist, se convirtió por unas horas en una verdadera sala de cine, con cartelera decorada con personajes como Matete y Tereré, telón temático, pochoclos y un espacio acondicionado especialmente para la proyección.

Desde el Iaaer destacaron el entusiasmo y la participación de toda la comunidad educativa durante la actividad.

Sonidos, paisajes y creatividad

El equipo del Instituto llegó con cortometrajes y propuestas didácticas orientadas al trabajo creativo con los niños.

Durante la jornada, los estudiantes realizaron actividades vinculadas al sonido y la construcción audiovisual, recreando atmósferas, escenarios y emociones inspiradas en el paisaje litoraleño.

“Cachamos sonidos, reconstruimos atmósferas sonoras, escenarios y emociones que brotan del paisaje litoraleño, que sabe a monte y arroyo”, expresaron los propios niños tras participar de la experiencia.

Próxima parada: Villaguay

Como continuidad del recorrido provincial, el programa “Un día de película” llegará el miércoles 27 de mayo a la Escuela Provincia de Salta, de la ciudad de Villaguay.

Desde el organismo provincial remarcaron que la propuesta apunta a fortalecer el acceso a la cultura audiovisual en distintos puntos de Entre Ríos, especialmente en escuelas rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.