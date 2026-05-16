Cultura
“Un día de película” continúa recorriendo escuelas rurales entrerrianas
El gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Audiovisual Autárquico de Entre Ríos (Iaaer), continúa desarrollando distintas actividades del programa “Un día de película”, una propuesta que busca acercar el lenguaje audiovisual a niños y docentes de toda la provincia con una mirada federal, participativa y creativa.
La próxima jornada se realizará el miércoles 20 de mayo en la Escuela Primaria Rural N° 52 Ruperto Pérez, ubicada en el distrito El Pajonal, departamento Victoria.
La iniciativa viene recorriendo diferentes localidades entrerrianas, promoviendo espacios de encuentro, juego, aprendizaje y expresión artística a través del cine y los recursos audiovisuales.
Una escuela transformada en sala de cine
Durante esta semana, el programa llegó a la Escuela Nina N° 39 General Francisco Ramírez, en la localidad de Las Masitas, departamento Diamante, donde estudiantes de 3° a 6° grado, docentes y directivos prepararon una jornada especial.
La institución, dirigida por Natalia Ardaist, se convirtió por unas horas en una verdadera sala de cine, con cartelera decorada con personajes como Matete y Tereré, telón temático, pochoclos y un espacio acondicionado especialmente para la proyección.
Desde el Iaaer destacaron el entusiasmo y la participación de toda la comunidad educativa durante la actividad.
Sonidos, paisajes y creatividad
El equipo del Instituto llegó con cortometrajes y propuestas didácticas orientadas al trabajo creativo con los niños.
Durante la jornada, los estudiantes realizaron actividades vinculadas al sonido y la construcción audiovisual, recreando atmósferas, escenarios y emociones inspiradas en el paisaje litoraleño.
“Cachamos sonidos, reconstruimos atmósferas sonoras, escenarios y emociones que brotan del paisaje litoraleño, que sabe a monte y arroyo”, expresaron los propios niños tras participar de la experiencia.
Próxima parada: Villaguay
Como continuidad del recorrido provincial, el programa “Un día de película” llegará el miércoles 27 de mayo a la Escuela Provincia de Salta, de la ciudad de Villaguay.
Desde el organismo provincial remarcaron que la propuesta apunta a fortalecer el acceso a la cultura audiovisual en distintos puntos de Entre Ríos, especialmente en escuelas rurales y comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.