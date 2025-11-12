Durante la mañana de hoy miércoles 12 de noviembre, asistieron a la Audiencia General del Papa León XIV en El Vaticano, las autoridades del Congreso de AFIDE (Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento). En tal sentido, participaron del evento pontificio los señores:

Héctor Bernardo Motta. Presidente Honorífico AFIDE. Doctor Honoris Causa UADER. Presidente grupo empresarial Motta (Argentina).

José Carlos Sánchez. Presidente AFIDE. Director Cátedra Emprendedores Universidad de Salamanca (España).

Brizeida Henández Sánchez. Secretaria General AFIDE. Profesora Universidad de Valladolid (España).

Ezequiel Herruzo Gómez. Coordinador Comisión Económica-Financiera AFIDE. Profesor Universidad Córdoba (España)

Francisco Gil Rodríguez. Comisión Organizadora AFIDE. Catedrático Universidad Complutense de Madrid (España).

El Congreso Internacional AFIDE-EMPRENDE se desarrolla en Roma con presencia entrerriana

Del 12 al 15 de noviembre se lleva a cabo en la capital italiana el XIII Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación (AFIDE-EMPRENDE), organizado por la Universidad de Salamanca. El encuentro reúne a estudiantes, emprendedores, académicos e investigadores de unos 20 países, bajo el lema “Innovación y emprendimiento: esperanza para el desarrollo de los pueblos”.

El evento, dirigido por el doctor José Carlos Sánchez, catedrático de Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, constituye una iniciativa conjunta de la Asociación para la Formación, la Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE), en colaboración con distintas universidades y con el apoyo de organismos internacionales.

Luego del éxito alcanzado en Argentina en noviembre de 2024, cuando el congreso se realizó en Paraná y Libertador San Martín, el empresario y promotor Héctor Motta fue especialmente invitado a participar en esta nueva edición en Roma, en reconocimiento a su aporte y experiencia. Motta, actual Presidente Honorario de AFIDE, ha sido un actor clave en la expansión del espíritu emprendedor en América Latina.

En Entre Ríos, el impulso generado por el congreso continúa a través de la creación de AFIDER, organización local que trabaja para fortalecer la innovación, la iniciativa privada y la creatividad como motores de desarrollo en la nueva era global.