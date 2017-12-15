Crespo- Este viernes 15 de diciembre, en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas «Prof. Antonio Serrano» de Paraná, a las 20:00 horas, el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Cultura y Creatividad y de la Dirección Nacional de Formación Cultural, presentarán el proyecto Sombra Grande en el marco del Programa Plataforma Futuro.

La propuesta consiste en la lectura por parte de Blas Jaime (último sobreviviente del pueblo Chaná) de la poesía Sombra Grande, inspirada en sus relatos, y creada por Julián Bejarano, acompañado con la proyección de imágenes inspiradas en el texto, realizadas por Maximiliano Schonfeld.

El Programa Plataforma Futuro es un dispositivo de apoyo al proceso creativo experimental. El objetivo del programa es promover el cruce de disciplinas y la autoría colectiva. Está destinado a artistas emergentes y consagrados y cuenta con cuatro líneas de trabajo denominadas GEN que otorgan subsidios económicos, entre 80 mil y 120 mil pesos, además de tutorías a cargo de reconocidos referentes de diversas disciplinas artísticas.

Sombra Grande es una crónica de los primeros habitantes de Entre Ríos compuesta en verso y fue uno de los sesenta proyectos seleccionados en octubre de 2016 por el jurado, entre casi 700 presentados en representación de seis regiones del país. Es uno de los diez proyectos de la Región Centro subsidiado por la línea GEN3 que abarca a los artistas de mediana trayectoria con la propuesta de una obra inédita, de carácter experimental. El monto de financiación para la realización de cada uno de los proyectos beneficiados de esta línea es de hasta 80 mil pesos.