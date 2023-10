Victoria.- Se llevó adelante el sábado 30 de septiembre un taller de pedagogía Waldorf dirigido a adultos que quieran acompañar a los niños en su aprendizaje. El taller estuvo a cargo del pedagogo Waldorf Carlos Adrián Villegas.

“La Pedagogía Waldorf es un arte de educar que respeta el ritmo evolutivo de cada niño en el sentido de que respeta su individualidad, su espiritualidad, es decir, sus capacidades y talentos que traen como nuevas fuerzas para donar a la sociedad. Respeta sus necesidades, siendo la maestra la que deba crear la metodología y la didáctica adecuada para cada uno de sus alumnos a nivel individual como social”, explicó Villegas en diálogo con Paralelo 32.

“Otra particularidad es que educa cada contenido curricular a través del arte y juego haciendo que el proceso de aprendizaje no sólo se entienda, sino que, a su vez, se comprenda. Cada aprendizaje es una experiencia vivencial que no se olvida, trabaja en sí las tres inteligencias cómo la intelectiva, emocional y motriz. Haciendo con ello un aprendizaje significativo y coherente a sus posibilidades madurativas”, detalló.

Asimismo, continuó: “Al educar las tres voluntades mencionadas se está facilitando una educación integral y autónoma. Dotándolo de libertad y creatividad como producto de la confianza, coherencia y resiliencia para afrontar sus resistencias. Ya que las resistencias son aquellas dificultades que suelen tener ante alguna materia en particular”.

Metodología

“Esta pedagogía se introduce en las infancias a través de una metodología artística y lúdica que el niño pueda, desde el nivel inicial, primaria y secundaria, y adultos, poder vivenciar procesos de aprendizaje. Ellos, por ejemplo, aprenden el alfabeto a través de imágenes: se les narra el cuento de la a (cada vocal tiene un cuento), y los procesos de las consonantes (hay historias en cada consonante). Lo que van experimentando lo ven de manera sistémica, no queda segmentado al concepto abstracto, por eso educamos a través de imágenes que serían los procesos vivos que quedan en ellos. La imagen siempre va a pelar al sentir y a su inteligencia emocional”, desarrolló.

Antroposofía

En el diálogo, Villegas comentó que la antroposofía es “la idea madre” de la pedagogía Waldorf. Ésta es el conocimiento y la sabiduría antropológica (de uno mismo), “conocer cómo uno va creciendo, desarrollando y madurando aspectos físicos, anímicos y espirituales”.

Por último, dijo: “La pedagogía Waldorf no viene a sustituir nada, no viene a remplazar nada, no viene a ser «mejor que». Es una herramienta más que amplía los procesos de crianza en la casa, da herramientas al educador para la transformación y diversificación de la currícula y, también, da un trabajo de autoconocimiento y autoeducación permanente”.