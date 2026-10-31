El Premio Literario Fray Mocho ya tiene ganador. El anuncio se realizó este viernes en la Casa Natal de Fray Mocho, en Gualeguaychú, en un acto organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Además de la obra premiada, el jurado otorgó dos menciones honoríficas.

El ensayo ganador se destaca por su investigación sobre la vida, el pensamiento y la obra del escritor entrerriano Juan José Manauta. Según la fundamentación del jurado, el trabajo reúne rigor investigativo, profundidad crítica y calidad literaria.

Como parte del reconocimiento, la obra de Ulrich será publicada por la Editorial de Entre Ríos en una primera tirada de mil ejemplares, que pasarán a integrar el catálogo de publicaciones provinciales.

Dos menciones honoríficas

El jurado también distinguió otras dos producciones presentadas en esta convocatoria:

Primera mención: Las escenas periféricas , de Guillermo Meresman, residente en Paraná.

, de Guillermo Meresman, residente en Paraná. Segunda mención: Las tres efes de Francisquillo, de Américo Schvartzman, de Concepción del Uruguay.

La evaluación estuvo a cargo de María Moreno, Francisco Bitar y María Eugenia Faué.

Por primera vez, el anuncio se realizó en Gualeguaychú

La ceremonia contó con la participación del secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico; la directora general de Museos y Patrimonio Cultural, Maia Rodríguez; y el director de la Biblioteca Provincial y de la Editorial de Entre Ríos, Matías Armándola.

También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Humano de Gualeguaychú, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; y el concejal Juan Pablo Castillo.

Stoppello destacó que, por primera vez, el anuncio del premio se realizó en Gualeguaychú, ciudad natal de Fray Mocho. Además, valoró el trabajo conjunto con el municipio para establecer una sede de la Editorial de Entre Ríos en la casa donde nació el escritor.

«Es un momento que esperan todos los escritores de la provincia», expresó el funcionario, quien también remarcó la importancia de sostener el reconocimiento y desarrollar políticas culturales con presencia en todo el territorio entrerriano.

Por su parte, Davico manifestó su satisfacción por la elección de la ciudad como sede del anuncio y destacó su trayectoria literaria. También expresó su intención de que las próximas ediciones del premio tengan su ceremonia en la Casa Natal de Fray Mocho.

Una convocatoria con mayor participación digital

Entre las novedades de esta edición, Armándola destacó que por primera vez se habilitó la presentación de trabajos en formato digital, además de conservar la modalidad presencial.

Según explicó, esta alternativa facilitó la participación de los escritores y permitió incrementar la cantidad de obras recibidas.

El máximo reconocimiento literario de Entre Ríos

El Premio Literario Fray Mocho fue establecido por la Ley Provincial Nº 7823 y constituye el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Entre Ríos a la producción literaria.

La realización del anuncio en la Casa Natal de Fray Mocho vinculó esta edición con el legado de José S. Álvarez, conocido por su seudónimo literario, en el mismo espacio donde nació y que actualmente alberga una sede de la Editorial de Entre Ríos.