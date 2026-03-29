El acto se llevó a cabo el 26 de marzo en el Campus UADER de Villaguay, con la participación de autoridades académicas, estudiantes y representantes de distintas instituciones. La iniciativa se desarrolla en articulación con la empresa Las Camelias SRL, la Fundación Camelias y la Municipalidad de Villaguay, fortaleciendo un modelo de cooperación que busca impulsar el desarrollo regional.

Durante la presentación, el rector Luciano Filipuzzi destacó el papel del sector empresario en la generación de empleo y valor, y subrayó la importancia de profundizar la vinculación entre universidad, empresas y Estado como eje estratégico para el crecimiento local.

En ese marco, también se puso en valor la trayectoria de Raúl Marsó, presidente de la firma Las Camelias, reconocido como referente del sector. Asimismo, se resaltó la calidad de la diplomatura, que combina contenidos académicos con prácticas en entornos productivos reales.

Por su parte, la coordinadora del Rectorado en Concepción del Uruguay, Lourdes Pralong, remarcó la continuidad de esta propuesta y su impacto territorial. En ese sentido, indicó que ya son 90 los egresados provenientes de 12 departamentos de Entre Ríos y de provincias como Santa Fe y Buenos Aires. También destacó el crecimiento de la participación femenina y la incorporación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, lo que contribuye a fortalecer la formación técnica.

La diplomatura es gratuita y está destinada a personas mayores de 18 años que se desempeñen o busquen insertarse en granjas productoras de pollos parrilleros de engorde. El cursado es semipresencial, con encuentros quincenales en Villaguay y una carga total de 185 horas distribuidas en ocho meses. Los cupos son limitados.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Pablo Marsó, quien brindó una conferencia sobre el presente y los desafíos de la avicultura entrerriana, en un contexto de crecimiento sostenido del sector.