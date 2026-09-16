La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) comenzó a participar de un proceso de capacitación docente de alcance provincial en Santa Fe, a partir de un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación de esa provincia.

La propuesta tiene como institución responsable del diseño de contenidos y del acompañamiento académico a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de UADER, debido a su trayectoria en el campo de la Educación Tecnológica.

Este martes 15 de septiembre comenzó la primera etapa de la iniciativa, destinada a formar a 50 Referentes Académicos en Educación Tecnológica, quienes posteriormente tendrán la tarea de acompañar la implementación del nuevo Diseño Curricular del Nivel Primario santafesino.

El proceso contempla una segunda instancia que alcanzará a más de 3.000 docentes de Nivel Primario, tanto quienes actualmente se encuentran en actividad como aquellos que integran el escalafón docente y están en condiciones de acceder a cargos.

Una articulación entre universidad y sistema educativo

La iniciativa surgió a partir de la articulación entre la FHAyCS y el Ministerio de Educación de Santa Fe, y constituye una experiencia de cooperación entre la universidad pública y el sistema educativo provincial.

La formación de los referentes busca generar capacidades dentro del propio sistema educativo para acompañar y monitorear la aplicación del nuevo diseño curricular en las escuelas.

Durante la clase inicial participaron el decano de la FHAyCS, Daniel Richar; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; la subsecretaria de Educación Superior, Claudia Ortega; la docente de Didáctica de la Educación Tecnológica, Mariana Casas; y la docente de posgrado Silvina Orta Klein.

También formaron parte del equipo docente Mariana León, Gisela Godoy, Romina Miraglio y Carolina Cabral.

Una capacitación que alcanzará a 3.000 docentes

La primera etapa está dirigida a docentes del nivel terciario y supervisores del sistema educativo santafesino. Su objetivo es fortalecer las herramientas necesarias para acompañar el proceso de transformación curricular.

Luego comenzará la segunda instancia, destinada a más de 3.000 docentes de Nivel Primario, mediante una propuesta de 24 clases asincrónicas.

El esquema busca vincular la formación continua de quienes actualmente están frente a las aulas con la preparación de quienes integran el escalafón docente y podrían incorporarse al sistema educativo en los próximos años.

De esta manera, la propuesta apunta a responder tanto a las necesidades actuales de las escuelas como a la generación de capacidades docentes para el futuro.

El rol de la Educación Tecnológica

La capacitación parte de una concepción de la Educación Tecnológica como un campo de conocimiento fundamental para comprender los procesos tecnológicos que atraviesan la vida cotidiana y la organización de la sociedad.

En ese marco, la formación busca brindar herramientas para la enseñanza, la resolución de problemas y el análisis de las dimensiones sociales y culturales de la tecnología.

La intención es promover propuestas pedagógicas vinculadas con las realidades concretas de cada comunidad educativa y con los contextos en los que se desarrollan las actividades escolares.

El aporte académico de UADER

La convocatoria a la FHAyCS se vincula con el recorrido académico que la Facultad desarrolló en este campo y con su participación previa en el proceso de elaboración del nuevo Diseño Curricular para la Educación Primaria de Santa Fe.

Integrantes de la Facultad participaron como lectores críticos en el área de Educación Tecnológica, aportando desde su experiencia académica al proceso de construcción curricular.

Durante la apertura, Daniel Richar destacó la importancia institucional de la articulación y el papel de la universidad pública en el acompañamiento de las políticas educativas.

“Para nuestra Facultad es un hecho de gran relevancia poder asesorar y acompañar el proceso que Santa Fe llevó adelante en materia de diseño curricular”, sostuvo el decano.

Richar también señaló que la FHAyCS es la única facultad de la región que forma docentes universitarios para los niveles Inicial, Primario y Especial.

Una experiencia con dimensión regional

Para el decano, la participación de UADER en esta iniciativa también representa una oportunidad para profundizar los vínculos entre la universidad, los institutos de formación docente y las escuelas.

“Estamos participando de un proceso que involucra tanto a quienes hoy están frente a las aulas como a quienes se incorporarán en el futuro al sistema educativo”, afirmó.

Desde la Facultad consideraron que el trabajo conjunto con Santa Fe permite poner en diálogo el conocimiento producido en el ámbito universitario con las necesidades concretas del sistema educativo.

La experiencia adquiere además una dimensión regional para Entre Ríos y Santa Fe, dos provincias que comparten vínculos institucionales, educativos y productivos, y que en este caso avanzan en una instancia de cooperación vinculada con la formación docente y la enseñanza de la tecnología.

“Es una oportunidad para poner en diálogo el conocimiento universitario con las necesidades concretas de un sistema educativo y fortalecer así los vínculos entre la universidad, los institutos de formación docente y las escuelas”, concluyó Richar.