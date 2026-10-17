La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió las preinscripciones para la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, una nueva propuesta académica que podría comenzar a dictarse de manera presencial en Crespo a partir de 2027.

La carrera depende de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) y las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de octubre. El inicio del dictado en la ciudad estará sujeto a la cantidad de personas inscriptas.

La incorporación de esta propuesta ampliaría las alternativas de formación universitaria en Crespo, especialmente para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en la prevención de riesgos y el cuidado de la salud en los ambientes laborales.

Duración y títulos

La licenciatura tiene una duración de cuatro años. Al completar el recorrido académico, los estudiantes podrán obtener el título de Licenciado en Higiene y Seguridad Laboral.

Además, quienes finalicen el tercer año podrán acceder al título intermedio de Técnico en Higiene y Seguridad Laboral, una instancia que permite contar con una certificación antes de completar la totalidad de la carrera.

La formación está orientada a brindar herramientas para intervenir en distintos ámbitos laborales, con énfasis en la prevención, la protección de la salud y la identificación y evaluación de riesgos.

¿Qué tareas puede desarrollar un profesional?

Los egresados estarán capacitados para programar, diseñar y evaluar sistemas de higiene y seguridad laboral en diferentes ambientes de trabajo.

Entre sus competencias se encuentran la elaboración de programas de capacitación y prevención, la implementación de medidas de protección frente a riesgos y la investigación de problemáticas relacionadas con las condiciones laborales.

También podrán analizar contaminantes presentes en los espacios de trabajo y su impacto en la salud humana, dentro de sus incumbencias profesionales, además de asesorar en la elaboración de legislación vinculada con la higiene y la seguridad laboral.

Dónde consultar e inscribirse

Las personas interesadas en la propuesta pueden realizar consultas a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: [email protected]

Dirección: edificio NIDO, Mendoza 855, Crespo.

edificio NIDO, Mendoza 855, Crespo. Atención presencial: de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.

de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00. WhatsApp: 343 4050280.

Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre. La apertura de la carrera en Crespo para el ciclo lectivo 2027 dependerá de la cantidad de interesados registrados.