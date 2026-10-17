UADER abrió las preinscripciones para la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral en Crespo
La inscripción estará disponible hasta el 19 de octubre. La carrera, dependiente de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, tendría modalidad presencial en Crespo desde 2027, sujeta a la cantidad de inscriptos. La propuesta ofrece un título intermedio de técnico al finalizar el tercer año
La Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) abrió las preinscripciones para la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, una nueva propuesta académica que podría comenzar a dictarse de manera presencial en Crespo a partir de 2027.
La carrera depende de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) y las preinscripciones permanecerán abiertas hasta el 19 de octubre. El inicio del dictado en la ciudad estará sujeto a la cantidad de personas inscriptas.
La incorporación de esta propuesta ampliaría las alternativas de formación universitaria en Crespo, especialmente para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en la prevención de riesgos y el cuidado de la salud en los ambientes laborales.
Duración y títulos
La licenciatura tiene una duración de cuatro años. Al completar el recorrido académico, los estudiantes podrán obtener el título de Licenciado en Higiene y Seguridad Laboral.
Además, quienes finalicen el tercer año podrán acceder al título intermedio de Técnico en Higiene y Seguridad Laboral, una instancia que permite contar con una certificación antes de completar la totalidad de la carrera.
La formación está orientada a brindar herramientas para intervenir en distintos ámbitos laborales, con énfasis en la prevención, la protección de la salud y la identificación y evaluación de riesgos.
¿Qué tareas puede desarrollar un profesional?
Los egresados estarán capacitados para programar, diseñar y evaluar sistemas de higiene y seguridad laboral en diferentes ambientes de trabajo.
Entre sus competencias se encuentran la elaboración de programas de capacitación y prevención, la implementación de medidas de protección frente a riesgos y la investigación de problemáticas relacionadas con las condiciones laborales.
También podrán analizar contaminantes presentes en los espacios de trabajo y su impacto en la salud humana, dentro de sus incumbencias profesionales, además de asesorar en la elaboración de legislación vinculada con la higiene y la seguridad laboral.
Dónde consultar e inscribirse
Las personas interesadas en la propuesta pueden realizar consultas a través de los siguientes canales:
- Correo electrónico: [email protected]
- Dirección: edificio NIDO, Mendoza 855, Crespo.
- Atención presencial: de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 y de 18:00 a 21:00.
- WhatsApp: 343 4050280.
Las preinscripciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre. La apertura de la carrera en Crespo para el ciclo lectivo 2027 dependerá de la cantidad de interesados registrados.