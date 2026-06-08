Liz Truss se convirtió el martes en la nueva primera ministra del Reino Unido, reemplazando a Boris Johnson en un momento de agitación económica y aumento de las facturas de energía.

Johnson presentó formalmente su renuncia a la reina Isabel II en su propiedad de Balmoral en Escocia, después de lo cual la reina nombró a Truss como primera ministra.

Truss, de 47 años, se convierte en la tercera mujer en liderar el país y en la cuarta primera ministra de Gran Bretaña en seis años.

Truss prevaleció en una votación dentro del partido, derrotando al ex Ministro de Hacienda Rishi Sunak.

Después de que se anunció su victoria, Truss dijo en una reunión del partido: “Hice campaña como conservadora y gobernaré como conservadora”.

“Entregaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía”, dijo. “Lidiar con las facturas de energía de las personas, pero también con los problemas a largo plazo que tenemos sobre el suministro de energía”.

Truss, que alguna vez se opuso a sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea pero ahora es un firme partidario del Brexit, tiene puntos de vista de línea dura en política exterior y se espera que, al igual que Johnson, siga siendo un eslabón firme en la alianza occidental que envía ayuda a Ucrania en su lucha contra Rusia. invasión de seis meses.

Truss se enfrentará de inmediato a graves problemas económicos, incluida una recesión, agitación laboral, aumento de las facturas de energía para los hogares británicos y posible escasez de combustible el próximo invierno.