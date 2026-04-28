El representante de Alemania en Argentina dialogó con Paralelo32 sobre los conflictos internacionales y la influencia del controvertido presidente norteamericano • Resaltó la preocupación de la diplomacia alemana y europea por dos guerras en curso • Contra Rusia en Ucrania, “que está a dos horas de vuelo de Berlín” y la guerra del Golfo, con olor a petróleo, “que influencia en todo nuestro sistema económico”.