La editorial uruguaya Criatura distribuye en Argentina tres libros que ilustran “himnos” de autores emblemáticos de ambos lados del Río de la Plata: Ana no duerme, de Luis Alberto Spinetta; Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa, y El día que me quieras, de Gardel y Le Pera.

Ana no duerme

Compositor clave en la historia del rock argentino, Luis Alberto Spinetta dejó un legado de melodías y letras inolvidables, como Muchacha ojos de papel o Plegaria para un niño dormido. Ana no duerme, de finales de los sesenta, entra en esta segunda década del siglo XXI con toda su energía luminosa, para interpelar a las Anas de este tiempo. Fue una de las nueve canciones que integraron el primer disco de Almendra.

Con ilustraciones de Claudia Prezioso, interpretada por Samantha Navarro. La melodía presente en el libro está grabada especialmente en la voz de Samantha Navarro, junto a Nacho Mateu en bajo, Javier Cardellino en percusión y Juan Pablo Chapital en guitarras.

Crece desde el pie

Un libro con la canción que le da nombre, el candombe de Alfredo Zitarrosa, que es un canto de fe en el futuro de los pueblos. Si bien la escribió durante su exilio en México, la grabó en Montevideo cuando pudo retornar a su país, donde fue recibido por miles de personas que celebraban su vuelta.

Crece desde el pueblo, el futuro

Crece desde el pie

Ánima del rumbo seguro

Crece desde el pie

Cantan para usted los cantores

Crecen desde el pie

Un poco de fe y los tambores pueden florecer

Las ilustraciones son del argentino Pantana. Y esta versión incluye un CD con la versión del destacado músico contemporáneo uruguayo Martín Buscaglia y la partitura de la canción por el compositor Herman Klang, también de Uruguay.

Alfredo Zitarrosa ícono de la canción uruguaya y de la canción popular latinoamericana. Compuso entrañables temas como «Doña Soledad», «Candombe del olvido», «Guitarra negra» o «Adagio en mi país».

Sebastián Santana (La Plata, 1977) es ilustrador, diseñador gráfico, artista visual y fotógrafo. Vive en Uruguay y ha recibido varios premios por su obra, como el Gran Premio Alija 2014 por Mañana viene mi tío; el Bartolomé Hidalgo 2014 por Figurichos (en colaboración con Horacio Cavallo), entre otros.

El día que me quieras

La obra, un libro-álbum de Alejo Schettini, reversiona el tango El día que me quieras, de Gardel y Le Pera. Las ilustraciones permiten que la canción ya no sea la declaración de amor de un hombre a una mujer, sino que se transforme en el encuentro imaginado por un perro y la niña de ojos negros que lo descubre en una feria.

Gardel y Le Pera: crearon juntos algunas de las canciones más inolvidables de la historia del tango, como «Mi Buenos Aires querido», «Por una cabeza» o «Volver». Entre ellas, «El día que me quieras», basada en un poema de Amado Nervo, se destaca por su letra que supo atravesar el tiempo y el espacio para convertirse en un clásico, versionado cientos de veces en todo el mundo.

Alejo Schettini: Nació en Montevideo, Uruguay, en 1978. Forma parte de Palermo estudio desde 2005. Fue el director de animación del largometraje animado Anina.