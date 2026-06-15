La literatura argentina logró una destacada presencia entre las preferencias de los lectores durante 2026. Tres autoras nacionales consiguieron posicionarse dentro del ranking de los diez libros más vendidos del país, de acuerdo con un informe elaborado por la plataforma de venta online de libros Buscalibre en el marco del Día Nacional del Libro.

Se trata de Patricia Jebsen, Carolina Menendez Pastorelli y la Dra. Sandra Rossi, cuyas obras aparecen entre los títulos más elegidos por los lectores argentinos en una lista donde conviven la ficción, el bienestar emocional, el desarrollo personal y la literatura juvenil.

El estudio también detectó un creciente interés por las publicaciones relacionadas con la inteligencia artificial, la salud mental, los hábitos saludables y las transformaciones del mundo laboral, tendencias que vienen ganando espacio en el mercado editorial.

Los títulos más elegidos

El ranking de los diez libros más vendidos durante el año está encabezado por colecciones y novelas de gran popularidad internacional, aunque también refleja la consolidación de autores argentinos en segmentos de no ficción.

Entre los títulos más vendidos aparecen:

Estuche especial Los Habitantes del Aire , de Holly Black.

, de Holly Black. Estuche Harry Potter , de J.K. Rowling.

, de J.K. Rowling. Pensar diferente: cómo convertir los retos en la mayor fortaleza , de Patricia Jebsen.

, de Patricia Jebsen. La asistenta , de Freida McFadden.

, de Freida McFadden. Una corte de niebla y de furia (edición especial), de Sarah J. Maas.

(edición especial), de Sarah J. Maas. LiberTao , de Carolina Menendez Pastorelli.

, de Carolina Menendez Pastorelli. El puente donde habitan las mariposas , de Nazareth Castellanos.

, de Nazareth Castellanos. A Sir Phillip, con amor (Bridgerton 5), de Julia Quinn.

(Bridgerton 5), de Julia Quinn. Mente de alto rendimiento , de la Dra. Sandra Rossi.

, de la Dra. Sandra Rossi. Las mil aventuras de Mandarina: un sueño increíble, de Mandarina.

La presencia de Jebsen, Menendez Pastorelli y Rossi evidencia el interés creciente por contenidos orientados al desarrollo de habilidades personales, el bienestar y el rendimiento cognitivo.

Qué leen los argentinos

Según el relevamiento, las novelas de ficción continúan liderando las preferencias de los lectores, especialmente las sagas juveniles y románticas que mantienen altos niveles de demanda.

Sin embargo, los libros de autoayuda, crecimiento personal y gestión emocional muestran una expansión sostenida, impulsados por la búsqueda de herramientas para afrontar los desafíos de la vida cotidiana y laboral.

La inteligencia artificial también comenzó a consolidarse como una temática de interés dentro del mercado editorial, en línea con las transformaciones tecnológicas que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad.

Dónde se compran más libros

El informe revela además que la mayor concentración de compras online se registra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, regiones que reúnen el 45% de las operaciones.

Un segundo grupo está conformado por Córdoba, Mendoza y Rosario, que representan otro 20% del total de ventas.

Entre las ciudades y regiones con importante actividad también aparecen Santa Fe, Bariloche y Salta, lo que refleja una expansión sostenida de la lectura digital y las compras por comercio electrónico en distintos puntos del país.

Cómo pagan los lectores

En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito continúa siendo la opción predominante, utilizada en el 55% de las compras realizadas.

Las billeteras virtuales ocupan el segundo lugar con el 25%, mientras que el 20% restante corresponde a operaciones efectuadas mediante tarjeta de débito.

El estudio señala que la posibilidad de financiar las compras en cuotas y el acceso a promociones bancarias siguen siendo factores determinantes para el consumo de libros, especialmente en un contexto económico donde el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para muchas familias.

A pesar de las dificultades económicas, los datos muestran que el interés por la lectura se mantiene vigente y que los lectores argentinos continúan apostando tanto por la ficción como por las obras que aportan herramientas para comprender y afrontar los cambios de una sociedad cada vez más dinámica.