La escena musical de Villaguay suma un nuevo motivo de celebración con el lanzamiento de “Deja que fluya”, el segundo álbum de Tonga Udimar, proyecto encabezado por el músico villaguayense Gastón Álvarez. Disponible desde el 21 de noviembre en todas las plataformas, la obra reúne siete composiciones que exploran emociones, vínculos e instancias de introspección, con una impronta sonora que fusiona rock, reggae, folk y milonga.

El disco marca un paso firme en el crecimiento artístico de Álvarez y profundiza una búsqueda que ya había iniciado en su primer trabajo, La energía que te mueve (2024). En esta nueva entrega conviven letras sensibles, arreglos elaborados y una estética musical que amplía fronteras.

Siete canciones, siete universos sonoros

El álbum combina composiciones recientes con temas ya anticipados en vivo. Tres de las canciones fueron presentadas en la etapa de su primer disco, mientras que cuatro surgieron a lo largo de 2025, delineando una fase de renovación creativa.

Entre ellas se destacan:

“Deja que fluya” – La pieza que da nombre al álbum, cargada de fuerza emocional y apertura expresiva.

– La pieza que da nombre al álbum, cargada de fuerza emocional y apertura expresiva. “Milontango (Renacer)” – Una fusión introspectiva donde conviven la melancolía y la búsqueda de transformación.

– Una fusión introspectiva donde conviven la melancolía y la búsqueda de transformación. “Las mil y una” – Un canto de resistencia poética con arreglos que dialogan con el rock y el reggae.

– Un canto de resistencia poética con arreglos que dialogan con el rock y el reggae. “Entre laberintos y estrellas” – Una composición de tono reflexivo y amplio vuelo musical.

– Una composición de tono reflexivo y amplio vuelo musical. “Solo un poco más (Bella)” – Un tema de matices sensuales y clima envolvente.

– Un tema de matices sensuales y clima envolvente. “Luz de mi vida” – Un homenaje cálido y luminoso dedicado a su hija.

– Un homenaje cálido y luminoso dedicado a su hija. “Pa’ Sanar” – Canción de cierre, íntima y minimalista, que pone al descubierto el costado más personal del autor.

Una de las piezas del disco fue compuesta en coautoría con Jeremías Rivera, quien también forma parte del equipo de músicos.

Un trabajo colectivo que potencia la identidad del proyecto

El sonido del álbum se construye a partir del aporte de un grupo de artistas que acompañan a Álvarez en esta nueva etapa:

Jeremías Rivera – Trombón y voz

– Trombón y voz Diego Álvarez – Batería

– Batería Tomás Durán y Omar Jacobo – Guitarras

– Guitarras Violeta Martina Álvarez – Teclados

– Teclados Javier Álvarez – Sampler y masterización

El arte visual del disco y de las ilustraciones que acompañan los videos estuvo a cargo de Julio Marcelo “Tecunseh” Pérez, cuya impronta estética termina de redondear el universo conceptual de la obra.

La evolución de una trayectoria en movimiento

Desde sus inicios adolescentes en bandas como Rock por Ahora, Migraña, Ni Se Si Son, Todo en Contra, Raymundo, Geppian y Udimar, Gastón Álvarez ha construido un recorrido musical marcado por la experimentación constante. Tonga Udimar se presenta hoy como una síntesis de esas influencias, pero también como un espacio de expansión en el que conviven lo íntimo, lo existencial y lo cotidiano.

Una invitación a dejarse llevar

Con Deja que fluya, Tonga Udimar reafirma su lugar en la música local y regional, ofreciendo un trabajo honesto, diverso y lleno de matices. El álbum invita a sumergirse en un viaje emocional y melódico que refleja el crecimiento artístico de su autor y su búsqueda por un sonido cada vez más propio.