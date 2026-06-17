La propuesta invita a compartir una experiencia cercana con el público, donde las canciones ocuparán el centro de la escena en un formato despojado y acústico, permitiendo apreciar cada composición desde una perspectiva diferente.

Durante la presentación, Álvarez recorrerá parte de su producción más reciente, incluyendo temas de su EP La energía que te mueve (2024) y de su álbum Deja que fluya (2025), además de rescatar canciones de proyectos musicales anteriores que forman parte de su trayectoria artística.

La velada sumará también una propuesta visual. El artista Marcelo Pérez, conocido como Tecunseh, exhibirá una muestra de cuadros que acompañaron el universo estético de Deja que fluya. Las obras fueron utilizadas como portadas de las canciones en los videos líricos publicados en YouTube y también como imagen oficial de los lanzamientos en plataformas digitales, estableciendo un diálogo entre música y artes visuales.

La presentación marcará el inicio de una serie de actuaciones que Tonga Udimar tiene previstas para el segundo semestre de 2026. Según adelantaron los organizadores, los recitales continuarán tanto en el Museo Raúl Jaluf como en otros espacios culturales de Crespo y de distintas localidades de la región.

Con entrada libre y una colaboración voluntaria al finalizar el espectáculo, la propuesta se presenta como una oportunidad para disfrutar de la producción de artistas locales en un ámbito pensado para el encuentro, la escucha y el intercambio cultural.

Datos del evento

Artista: Tonga Udimar (Gastón Álvarez)

Formato: Solista, íntimo y desenchufado

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Horario: 20:00

Lugar: Museo Municipal Raúl Jaluf

Entrada: Libre, con colaboración voluntaria al finalizar

Discografía destacada: