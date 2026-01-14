Entre Ríos- Temperaturas agobiantes atraviesan y definen estos días de final e inicio de año, ¿cómo protegernos de dicho flagelo?, para ello dialogamos con el Dr. Oscar Lastra, médico clínico especializado en gerontología.

“Cuando la temperatura es altísima hay que tener en cuenta una cosa, la humedad, porque acá tenemos los problemas del golpe de calor, por lo que tenemos que saber que nuestro organismo tiene que mantener su temperatura, ya que la temperatura interna nuestra es en 37 grados a 37 grados y medio y la externa, la que nos tomamos con el termómetro debajo de la silla, 36 y medio a 37” explicó.

En esa línea hizo hincapié en la importancia de enfriarnos, “tiene que ver con la evaporación del agua, que es algo que hay que tener en cuenta”.

Ejemplificó su relato diciendo “al pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso, el estado sólido, que es el hielo, al pasar del estado líquido al gaseoso, ahí se enfría”

Asimismo, hizo un parangón con una pava en el fuego, “el fuego son cientos miles de grados, el agua hierve a 100 grados, mientras la pava tiene agua, el agua se va evaporando, porque está hirviendo y se transforma en gaseoso y mantiene la temperatura esa a 100 grados, cuando la pava se quedó sin agua, ahí empieza a subir, hasta que se funde por el fuego”.

Hecha la explicación, Lastra dijo que la misma situación hace espejo en los seres humanos, “nosotros primeros nos enfriamos con nuestra respiración, que trae líquidos; es más si respiramos sobre un espejo, se empaña porque es húmedo”.

Y por el otro lado, el sudor, nuestras glándulas sudoríparas, que producen agua sobre la piel, la que, al evaporarse el agua, se enfría.

“Cuando transpiramos, ese sudor que está sobre nuestra piel está a nuestra temperatura, 37 grados y algo más, pero si cae al suelo, sin evaporarse, sigue a 37, pero si tenemos 40 grados o estamos en el sol, nos seguimos calentando y empieza a subir la temperatura de nuestro cuerpo, llegando a lo que se conoce como Golpe de Calor”.

La importancia del agua

Párrafo aparte dedicó a la toma de agua, ya que, si no se la consume en estos días, puede provocar deshidratación.

“Si no tomamos agua, podemos estar enfriándonos y no pasa nada como golpe de calor, pero nos vamos deshidratando, por es sumamente recomendable tomar mucha agua; además de hacerlo también por los riñones, los cuales tienen que echar hacia afuera un montón de sustancias tóxicas de nuestro organismo”.

El calor en la tercera edad

“Las personas de edad tiene un mayor problema en este contexto, porque son de tomar poco líquido, por eso siempre le insistimos que tomen más líquido; además de evitar los lugares muy calurosos y estar en lugares donde haya corriente de aire para que se evapore ese sudor”.

Expuso luego que además de lo imperioso de la toma de agua, está la sal.

“Nuestro sudor es saladito y también se pierde la sal, hay que tener en cuenta incluso que las personas de edad que tienen presión, se le hinchan los pies, deben tomar diuréticos y este medicamento hace que salga del organismo la sal, llevándose además el agua, provocando deshidratación y si pierde pierde mucha sal, eso se llama hiponatremia”.

Al finalizar recalcó la toma de agua, como prioridad en estos días atravesados por un calor sofocante.