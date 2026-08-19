En declaraciones a Radio Universidad Nacional de San Luis, de Villa Mercedes, en el programa Mientras Tanto, el epidemiólogo Dr. Ramiro Zalazar [1] explicó hallazgos surgidos del análisis de muestras de granizo de gran tamaño caído en Funes (Santa Fe), que confirmarían -según opinó- el uso de geoingeniería sobre nuestros cielos.

Lo que sigue es textual del reel difundido, donde se exhibe previamente una fotografía de piedras de una granizada:

“Este material fue observado por gente de campo que conoce de fenómenos meteorológicos y les llamó poderosamente la atención que este granizo no se derritiera durante horas, aunque ya había salido el sol y subido la temperatura, e incluso al día siguiente permaneció este material de la pedrada en Funes (Sta. Fe). Entonces decidimos tomar muestras para ser enviadas a laboratorio e investigar qué composición tenían, y ese fue un trabajo que se realizó incluso en conjunto con muchos investigadores, entre los que participó la doctora Lorena Diblasi [2] la doctora Marcela Sangorrín [3], el Ing. Juan José Cinalli [4] y todo el grupo que hizo la logística y recogió las muestras”.

“Nosotros venimos trabajando en diversos temas de salud pública desde el 2009 aproximadamente, y en el 2020 constituimos este grupo de epidemiólogos argentinos, y con otros grupos semejantes estamos trabajando de manera conjunta. Lo que se vio (al analizar el granizo) es que había sodio, calcio, potasio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, cloruro, galio, magnesio, nitrato de plata, silicio, yodo, zinc. Todos estos son materiales que se han encontrado y micro plásticos”.

“Lo que sucede es que la combinación de calcio, sodio y magnesio en las proporciones en las que fue encontrado, tiene la posibilidad de favorecer la formación de hielo en las nubes. Entonces, además de la formación de yoduro de plata, estamos viendo de que podría estar sembrado intencionalmente”.

“Y acá viene la cuestión que, si bien hay contaminantes por la polución ambiental terrestre que se eleva al cielo, existe por otro lado una siembra atmosférica de químicos que se dispersan, particularmente (no se entiende) en nuestro cielo. Y esto se hace claramente a la plena luz del día, donde uno puede ver estos vuelos de horizonte a horizonte, a gran velocidad que a gran altura van dispersando este material. Esto se denomina geoingeniería del clima, y tiene la posibilidad de intervenir en el clima y lo están haciendo. Y este material analizado, que fue observado por esta gente que trabaja en el campo y ha visto muchas granizadas, lo verifica”.

Solo a modo de observación, sin ánimo de intervenir en un tema muy amplio que requeriría horas de debate, añadimos que Paralelo32 tuvo acceso a los resultados de esos análisis y no consta que se detectara nitrato de plata, aunque sí el elemento plata, en proporción de 0,036 y 0,004 mg/L.

Este interesante trabajo merecería también un estudio de procedencia de las sustancias y elementos consignados, que además de pruebas en gran altura que realiza la geoingeniería para rechazar rayos solares que afectan el calentamiento global, y otras que desconocemos, se pueden hallar también en polvo del suelo; aerosoles atmosféricos; actividad industrial; combustión; fertilizantes; etcétera.