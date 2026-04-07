El 7 de abril del año 2000 quedó grabado en la memoria de la región como una de las jornadas climáticas más intensas y devastadoras. En pocas horas, cayeron cerca de 300 milímetros de lluvia, provocando importantes destrozos, pérdidas materiales y una situación de emergencia generalizada en distintos puntos de los departamentos Paraná y Diamante.

La magnitud del fenómeno meteorológico generó un crecimiento vertiginoso de arroyos y cursos de agua que rápidamente desbordaron su cauce natural. Muchos puentes fueron sobrepasados por la corriente, lo que ocasionó el corte total de rutas clave en la zona, dejando aisladas a varias localidades y dificultando las tareas de asistencia.

En áreas urbanas, el impacto también fue severo. Numerosas viviendas resultaron inundadas debido a que los sistemas de desagües no lograron contener el volumen extraordinario de agua. Las calles se transformaron en verdaderos ríos y, en muchos sectores, las bocas de tormenta colapsaron, agravando aún más la situación.

La gravedad de lo ocurrido fue reflejada en su momento por el semanario Paralelo32, que publicó una crónica titulada “Dramática situación vivió un vecino durante las lluvias torrenciales”. Allí se relató uno de los episodios más impactantes de aquella jornada, protagonizado por el crespense Horacio Cabrera.

Cabrera quedó atrapado con su camioneta en un puente sobre el arroyo Las Chilcas, en la ruta 12, en el tramo comprendido entre El Soberano y María Luisa. En medio del temporal, fue testigo directo de la violencia del agua, que arrastró un camión térmico semirremolque Fiat Iveco que circulaba delante de él.

El arroyo, habitualmente calmo, se transformó en cuestión de minutos en un caudal desbordado que superó ampliamente el nivel del puente. El camión, de gran porte, fue arrastrado por la corriente, girando sobre sí mismo como si fuera un objeto liviano. Su conductor logró salir del vehículo en el momento justo y fue arrastrado por las aguas, logrando sobrevivir de manera milagrosa al aferrarse a las ramas de un árbol tras más de dos horas de lucha.

Mientras tanto, Cabrera enfrentaba su propia situación límite. Atrapado en medio del puente, con su vehículo a merced de la corriente, debió recurrir a su ingenio para sobrevivir. Preparó una rueda de auxilio atada con una soga como posible flotador y, finalmente, gracias a la solidaridad de otros conductores y la intervención de los bomberos, logró sujetarse a una cuerda y ser rescatado mediante una cadena humana.

El camionero, identificado como José Alberto Contreras, de 51 años y oriundo de Cañada de Gómez (Santa Fe), también fue rescatado con vida horas más tarde, en estado de agotamiento e hipotermia, luego de haberse aferrado a un árbol en medio de la corriente.

El episodio, que Cabrera describió como una “película muda” debido al impacto emocional vivido, refleja no solo la violencia del fenómeno climático, sino también la solidaridad y el accionar conjunto de vecinos, camioneros y equipos de emergencia que permitieron salvar vidas en circunstancias extremas.

A más de dos décadas de aquel temporal, el recuerdo de la jornada sigue vigente como un ejemplo de la fuerza de la naturaleza y de la resiliencia de las comunidades ante situaciones límite.