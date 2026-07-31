La empresa Tecnovo S.A., con sede en el Parque Industrial de Crespo, fue escenario de un nuevo encuentro entre referentes del sector avícola de distintas regiones del país. Representantes de tres cámaras de productores de Buenos Aires y Córdoba analizaron junto a directivos de la firma la continuidad de una alianza estratégica destinada a fortalecer las exportaciones de huevo argentino.

La reunión fue encabezada por el presidente de Tecnovo, Héctor Eberle, y contó con la participación de dirigentes de Avimar (Asociación Avícola Mar y Sierras), Apasur (Asociación de Productores Avícolas del Sur) y la Cámara de Avicultores de Córdoba.

Un acuerdo para exportar más y estabilizar el mercado interno

El eje del encuentro fue la renovación del convenio que une a la industria con productores avícolas de distintas provincias.

El esquema contempla que los productores aporten un volumen determinado de huevos, mientras que Tecnovo se encarga de industrializar, comercializar y buscar mercados internacionales para colocar esa producción bajo condiciones previamente acordadas.

La iniciativa busca generar beneficios para ambas partes: ampliar las exportaciones, obtener divisas y, al mismo tiempo, contribuir a un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado interno.

"No es una solución momentánea"

Durante la reunión, los representantes de las cámaras coincidieron en la necesidad de sostener este modelo de trabajo en el tiempo.

En diálogo con Paralelo 32, Luis Besteiro, integrante de Apasur, afirmó que el acuerdo representa una alternativa concreta para el sector frente a un escenario complejo en el mercado local.

"La idea es seguir con este acuerdo porque es una salida más para la producción dentro de un contexto complicado para el mercado interno. Pero también entendemos que no se trata de una solución momentánea, sino de una estrategia que debe consolidarse con una mirada de largo plazo", expresó.

Tecnovo apuesta a que Argentina gane presencia en el mundo

Por su parte, Héctor Eberle consideró que la producción nacional alcanzó una escala que obliga al sector a mirar más allá del mercado interno.

El empresario sostuvo que Argentina cuenta con ventajas competitivas para posicionarse como proveedor internacional gracias a la calidad sanitaria de la producción, la alimentación de las aves y el desarrollo industrial alcanzado.

"No quisiera que la actividad avícola se limite únicamente a producir para Argentina. Tenemos un enorme potencial para exportar y proyectarnos hacia nuevos mercados", señaló.

Tecnología, trazabilidad y financiamiento, los próximos desafíos

Además de las oportunidades comerciales, los participantes analizaron los desafíos que enfrenta la actividad para competir en el mercado internacional.

Entre los principales puntos surgió la necesidad de continuar invirtiendo en bioseguridad, tecnologías de trazabilidad y herramientas de financiamiento que permitan mejorar la competitividad del sector.

Desde la Cámara de Avicultores de Córdoba destacaron que muchas empresas vienen realizando inversiones para modernizar sus establecimientos y fortalecer los protocolos sanitarios.

El desafío de abrir nuevos mercados

Los productores coincidieron en que el crecimiento sostenido de la producción obliga a consolidar nuevos destinos de exportación.

Martín Pardo, representante de Avimar, sostuvo que el incremento de la oferta hace imprescindible ampliar la presencia del huevo argentino en el exterior.

"Estamos creciendo mucho en producción y, si no logramos exportar más, vamos a enfrentar dificultades importantes. Abrir nuevos mercados es el camino para sostener el desarrollo del sector", afirmó.

La reunión en Crespo ratificó la voluntad de la industria y de los productores de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la inserción internacional de la avicultura argentina y generar nuevas oportunidades para una de las economías regionales más importantes de Entre Ríos.