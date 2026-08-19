La Fundación Un Ángel de Argentina prepara una noche de teatro solidario en Crespo. El viernes 28 de agosto, a las 20:30, se presentará en la Sala Teatral Municipal la comedia “Encerrados: De ésta salimos mejores”, una propuesta que tendrá además un objetivo solidario: recaudar fondos para continuar fortaleciendo las actividades de la organización.

La fundación fue creada por la empresa Siete Hermanos S.R.L. como una organización sin fines de lucro destinada a desarrollar acciones en beneficio de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Entre sus principales objetivos se encuentran el cuidado ginecológico y la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que puede afectar tanto a mujeres como a hombres y cuya detección temprana resulta fundamental.

Un mamógrafo para controles gratuitos

Una de las iniciativas más importantes de la Fundación Un Ángel de Argentina se concretó en octubre de 2021, cuando adquirió un mamógrafo que fue instalado en el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg” de Crespo.

El equipamiento comenzó a funcionar a partir de un convenio con la Municipalidad de Crespo, permitiendo realizar controles gratuitos a personas que no cuentan con obra social.

Actualmente, la organización proyecta realizar mejoras en el equipamiento y continuar desarrollando actividades vinculadas con sus objetivos.

En ese marco surgió la propuesta de generar distintas acciones para recaudar fondos. La presentación teatral de agosto será una de esas iniciativas.

“Encerrados”, una comedia nacida en la pandemia

La obra “Encerrados: De ésta salimos mejores” propone una mirada humorística sobre una situación que atravesó a millones de familias: el aislamiento durante la pandemia.

La historia transcurre durante el período de encierro y tiene como protagonistas a los integrantes de una familia obligada a convivir bajo el mismo techo durante las 24 horas del día.

Las diferencias políticas, las teorías conspirativas, los conflictos generacionales, los prejuicios y los afectos se mezclan con las pequeñas miserias de la vida cotidiana.

A través del humor, la obra construye distintas situaciones en las que el público puede reconocer comportamientos y personajes cercanos a la vida cotidiana.

La comedia es de los santafesinos Juan Manuel Berlanga y Maximiliano Ahumada y, desde su estreno, fue vista por más de 10.000 espectadores en la ciudad de Santa Fe, según informaron desde la organización.

La función será el viernes 28 de agosto

La presentación en Crespo está prevista para el viernes 28 de agosto, a las 20:30, en la Sala Teatral Municipal.

Las entradas tienen un valor de $30.000 y pueden adquirirse a través de integrantes de la Fundación Un Ángel de Argentina, comunicándose al 3435 43-5178.

También habrá venta de entradas en la boletería de la sala el mismo viernes, desde las 19:00.

La propuesta combina así una noche de teatro y entretenimiento con un objetivo solidario: acompañar el trabajo de una organización que busca ampliar las acciones de prevención y los controles ginecológicos en Crespo, especialmente entre personas que no cuentan con cobertura de obra social.