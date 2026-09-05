El Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) abrió la convocatoria para quienes quieran postularse como representantes regionales del organismo. Las inscripciones estarán disponibles hasta el sábado 12 de septiembre.

El ConTIER es un organismo autárquico que funciona en la órbita de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y tiene entre sus objetivos la protección, promoción y apoyo de la actividad teatral independiente en la provincia.

Cómo será la elección

Las elecciones se realizarán durante octubre y se elegirán cinco representantes, uno por cada región en que está dividida la provincia.

Los representantes tendrán un mandato de cuatro años, correspondiente al período 2027-2030.

Las postulaciones deberán realizarse en binomios, integrados por un titular y un suplente, y cada dupla deberá presentarse por la región que pretende representar.

Requisitos para postularse

Entre las condiciones establecidas para los aspirantes se encuentran:

Conocer la Ley TIER Nº 10.931 y sus decretos reglamentarios.

y sus decretos reglamentarios. Estar inscripto en el Padrón de trabajadores y trabajadoras del Teatro Independiente de Entre Ríos correspondiente a la región por la que se presenta.

correspondiente a la región por la que se presenta. Acreditar una trayectoria teatral comprobable y continua de al menos cinco años .

. Tener 21 años como mínimo.

El formulario de inscripción, junto con el reglamento, las bases y el detalle de los requisitos, se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del ConTIER.

Las cinco regiones del teatro independiente entrerriano

Para la elección, los departamentos de Entre Ríos están distribuidos en cinco regiones:

Región 1: Tala, Uruguay, Victoria y Nogoyá.

Región 2: Villaguay, Colón y San Salvador.

Región 3: Paraná, Diamante y La Paz.

Región 4: Feliciano, Federal, Federación y Concordia.

Región 5: Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Inscripción y más información

Quienes estén interesados en participar de la elección pueden consultar las bases, el reglamento, los requisitos y el formulario de postulación a través de las redes sociales del ConTIER.

ConTIER: inscripción, bases y redes oficiales