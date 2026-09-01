Teatro 3 de Febrero: toda la agenda cultural de septiembre
El escenario paranaense tendrá música, teatro, danza, propuestas infantiles y encuentros corales durante todo el mes. Habrá actividades gratuitas y espectáculos con artistas nacionales como Roque Narvaja, Iván Noble y Maggie Cullen.
Septiembre llega con una variada programación al Teatro Municipal 3 de Febrero, que durante todo el mes ofrecerá espectáculos musicales, obras de teatro, propuestas de danza, actividades para las infancias y encuentros corales.
La agenda combina eventos de entrada libre y gratuita con espectáculos pagos y tendrá como protagonistas a artistas de trayectoria nacional como Roque Narvaja, Iván Noble y Maggie Cullen.
Entre las propuestas gratuitas se destacan el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante y una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales.
Además, habrá visitas guiadas al histórico teatro destinadas a escuelas y público general.
Roque Narvaja, Iván Noble y Maggie Cullen llegan a Paraná
La programación musical tendrá tres nombres destacados.
El miércoles 2 de septiembre, a las 21, será el turno de Roque Narvaja, quien llegará a Paraná para presentar su repertorio. Las entradas tienen valores de entre $35.000 y $60.000, según ubicación.
El sábado 5, a las 21, se presentará Iván Noble con su espectáculo “Canciones Traspapeladas”. Las localidades van desde $45.000 hasta $70.000.
Más adelante, el viernes 18, a las 21, llegará Maggie Cullen, con entradas desde $25.000 hasta $45.000.
Teatro, comedia y propuestas para las infancias
La cartelera también tendrá varias opciones teatrales.
El jueves 3, con funciones a las 20 y 22, se presentará La cena de los tontos, una comedia con entradas de entre $55.000 y $70.000.
El miércoles 9, a las 10, será el turno de Territorio Coraje, una propuesta de comedia épica incluida en el programa La Escuela va al Teatro. La entrada general tendrá un valor de $5.000.
Para el público infantil, el domingo 13, a las 15, llegará Escuadrón al Rescate, con entradas desde $30.000.
El miércoles 16, a las 10, se presentará Alicia y la Orquesta del Sombrerero, una propuesta de teatro musical con entrada general de $3.000.
El sábado 19, a las 15, será el turno de Plim Plim en Vivo, con localidades de entre $35.000 y $45.000, según ubicación.
Una agenda con danza, tango y encuentros corales
Septiembre también tendrá propuestas vinculadas con la danza y la música coral.
El viernes 4, a las 20, se realizará la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con una propuesta que reunirá música, danza y bailes de colectividades. La entrada será libre y gratuita.
El viernes 11, a las 20:30, tendrá lugar Vení a bailar con Cotto, una muestra de bailes. La entrada anticipada costará $12.000, mientras que la general será de $15.000.
El sábado 12, a las 21, se desarrollará una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad. La entrada será gratuita.
El jueves 17, a las 20:30, la Asociación Vasco Argentina Urrundik presentará una Velada Artística por su aniversario, con una propuesta de danza y musical.
El domingo 20, a las 21, se realizará la Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”. La entrada general tendrá un valor de $12.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.
El miércoles 30, a las 21, septiembre cerrará su programación con Tango por Siempre Tango, con entradas de $15.000 a $18.000.
Más espectáculos para agendar
La cartelera se completa con otras propuestas a lo largo del mes.
El martes 15, a las 19, se realizará la Premiación Mejor Compañero, organizada por el Rotary Club de Paraná.
El miércoles 23, a las 21, llegará El retrato de Dorian Gray, un drama musical con entrada general de $17.000.
El sábado 26, también a las 21, se presentará Las hijas, una comedia con localidades de entre $50.000 y $70.000.
Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero
Además de los espectáculos, durante septiembre se realizarán visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero.
Las recorridas están programadas para los lunes 7, 14 y 28, a las 9, y son de entrada libre y gratuita. Están destinadas tanto a escuelas como al público general.
Para participar es necesario solicitar turno previamente al correo [email protected].
Agenda completa de septiembre
|Fecha
|Actividad
|Hora
|Entrada
|Lunes 7, 14 y 28
|Visitas guiadas
|9:00
|Gratis
|Martes 1
|81º Aniversario Banda Militar
|20:30
|Gratis
|Miércoles 2
|Roque Narvaja
|21:00
|$35.000 a $60.000
|Jueves 3
|La cena de los tontos
|20 y 22
|$55.000 a $70.000
|Viernes 4
|Noche de Gala Día del Inmigrante
|20:00
|Gratis
|Sábado 5
|Iván Noble: “Canciones Traspapeladas”
|21:00
|$45.000 a $70.000
|Miércoles 9
|Territorio Coraje
|10:00
|$5.000
|Viernes 11
|Vení a bailar con Cotto
|20:30
|$12.000/$15.000
|Sábado 12
|Ciclo de Encuentros Corales
|21:00
|Gratis
|Domingo 13
|Escuadrón al Rescate
|15:00
|Desde $30.000
|Martes 15
|Premiación Mejor Compañero
|19:00
|—
|Miércoles 16
|Alicia y la Orquesta del Sombrerero
|10:00
|$3.000
|Jueves 17
|Velada Artística Aniversario Urrundik
|20:30
|$12.000/$15.000
|Viernes 18
|Maggie Cullen
|21:00
|$25.000 a $45.000
|Sábado 19
|Plim Plim en Vivo
|15:00
|$35.000 a $45.000
|Domingo 20
|Voces de Casa Grande
|21:00
|$12.000
|Miércoles 23
|El retrato de Dorian Gray
|21:00
|$17.000
|Sábado 26
|Las hijas
|21:00
|$50.000 a $70.000
|Miércoles 30
|Tango por Siempre Tango
|21:00
|$15.000/$18.000
La programación ofrece así alternativas para distintos públicos durante todo septiembre, desde espectáculos nacionales y obras teatrales hasta propuestas gratuitas, actividades para niños y espacios destinados a conocer uno de los edificios culturales más emblemáticos de Paraná.