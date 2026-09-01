Septiembre llega con una variada programación al Teatro Municipal 3 de Febrero, que durante todo el mes ofrecerá espectáculos musicales, obras de teatro, propuestas de danza, actividades para las infancias y encuentros corales.

La agenda combina eventos de entrada libre y gratuita con espectáculos pagos y tendrá como protagonistas a artistas de trayectoria nacional como Roque Narvaja, Iván Noble y Maggie Cullen.

Entre las propuestas gratuitas se destacan el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante y una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales.

Además, habrá visitas guiadas al histórico teatro destinadas a escuelas y público general.

Roque Narvaja, Iván Noble y Maggie Cullen llegan a Paraná

La programación musical tendrá tres nombres destacados.

El miércoles 2 de septiembre, a las 21, será el turno de Roque Narvaja, quien llegará a Paraná para presentar su repertorio. Las entradas tienen valores de entre $35.000 y $60.000, según ubicación.

El sábado 5, a las 21, se presentará Iván Noble con su espectáculo “Canciones Traspapeladas”. Las localidades van desde $45.000 hasta $70.000.

Más adelante, el viernes 18, a las 21, llegará Maggie Cullen, con entradas desde $25.000 hasta $45.000.

Teatro, comedia y propuestas para las infancias

La cartelera también tendrá varias opciones teatrales.

El jueves 3, con funciones a las 20 y 22, se presentará La cena de los tontos, una comedia con entradas de entre $55.000 y $70.000.

El miércoles 9, a las 10, será el turno de Territorio Coraje, una propuesta de comedia épica incluida en el programa La Escuela va al Teatro. La entrada general tendrá un valor de $5.000.

Para el público infantil, el domingo 13, a las 15, llegará Escuadrón al Rescate, con entradas desde $30.000.

El miércoles 16, a las 10, se presentará Alicia y la Orquesta del Sombrerero, una propuesta de teatro musical con entrada general de $3.000.

El sábado 19, a las 15, será el turno de Plim Plim en Vivo, con localidades de entre $35.000 y $45.000, según ubicación.

Una agenda con danza, tango y encuentros corales

Septiembre también tendrá propuestas vinculadas con la danza y la música coral.

El viernes 4, a las 20, se realizará la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con una propuesta que reunirá música, danza y bailes de colectividades. La entrada será libre y gratuita.

El viernes 11, a las 20:30, tendrá lugar Vení a bailar con Cotto, una muestra de bailes. La entrada anticipada costará $12.000, mientras que la general será de $15.000.

El sábado 12, a las 21, se desarrollará una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad. La entrada será gratuita.

El jueves 17, a las 20:30, la Asociación Vasco Argentina Urrundik presentará una Velada Artística por su aniversario, con una propuesta de danza y musical.

El domingo 20, a las 21, se realizará la Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”. La entrada general tendrá un valor de $12.000, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

El miércoles 30, a las 21, septiembre cerrará su programación con Tango por Siempre Tango, con entradas de $15.000 a $18.000.

Más espectáculos para agendar

La cartelera se completa con otras propuestas a lo largo del mes.

El martes 15, a las 19, se realizará la Premiación Mejor Compañero, organizada por el Rotary Club de Paraná.

El miércoles 23, a las 21, llegará El retrato de Dorian Gray, un drama musical con entrada general de $17.000.

El sábado 26, también a las 21, se presentará Las hijas, una comedia con localidades de entre $50.000 y $70.000.

Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero

Además de los espectáculos, durante septiembre se realizarán visitas guiadas al Teatro Municipal 3 de Febrero.

Las recorridas están programadas para los lunes 7, 14 y 28, a las 9, y son de entrada libre y gratuita. Están destinadas tanto a escuelas como al público general.

Para participar es necesario solicitar turno previamente al correo [email protected].

Agenda completa de septiembre

Fecha Actividad Hora Entrada Lunes 7, 14 y 28 Visitas guiadas 9:00 Gratis Martes 1 81º Aniversario Banda Militar 20:30 Gratis Miércoles 2 Roque Narvaja 21:00 $35.000 a $60.000 Jueves 3 La cena de los tontos 20 y 22 $55.000 a $70.000 Viernes 4 Noche de Gala Día del Inmigrante 20:00 Gratis Sábado 5 Iván Noble: “Canciones Traspapeladas” 21:00 $45.000 a $70.000 Miércoles 9 Territorio Coraje 10:00 $5.000 Viernes 11 Vení a bailar con Cotto 20:30 $12.000/$15.000 Sábado 12 Ciclo de Encuentros Corales 21:00 Gratis Domingo 13 Escuadrón al Rescate 15:00 Desde $30.000 Martes 15 Premiación Mejor Compañero 19:00 — Miércoles 16 Alicia y la Orquesta del Sombrerero 10:00 $3.000 Jueves 17 Velada Artística Aniversario Urrundik 20:30 $12.000/$15.000 Viernes 18 Maggie Cullen 21:00 $25.000 a $45.000 Sábado 19 Plim Plim en Vivo 15:00 $35.000 a $45.000 Domingo 20 Voces de Casa Grande 21:00 $12.000 Miércoles 23 El retrato de Dorian Gray 21:00 $17.000 Sábado 26 Las hijas 21:00 $50.000 a $70.000 Miércoles 30 Tango por Siempre Tango 21:00 $15.000/$18.000

La programación ofrece así alternativas para distintos públicos durante todo septiembre, desde espectáculos nacionales y obras teatrales hasta propuestas gratuitas, actividades para niños y espacios destinados a conocer uno de los edificios culturales más emblemáticos de Paraná.