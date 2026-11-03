El Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná presentó su programación para noviembre, con una agenda que reúne artistas nacionales, espectáculos teatrales y musicales, y muestras anuales de academias y espacios de formación de la capital entrerriana.

Entre las propuestas principales se encuentran la presentación de Natalie Pérez, prevista para el sábado 7, y el espectáculo de stand up Purga, de Nico de Tracy, que llegará el sábado 14. La cartelera también incluye las obras Viajeros del espacio y Matrimoniados, el domingo 15, y el musical Wicked: Misterio de Oz, programado para el domingo 22.

Durante el mes tendrán un lugar destacado las academias y agrupaciones locales, con presentaciones de danza folklórica, tango, flamenco, música y danzas españolas. La agenda incluye, entre otras actividades, el 70.º aniversario del Estudio “José Hernández” y las muestras de Danser Studio, la Academia de Guitarra “Stella Maris Jorge”, Brisas de España, Estudio Danza y Arte, Alma de Río, El Bastión Ballet Folklórico, SAJ Paraná, el Instituto Coreográfico de Danzas Españolas Prof. Laura Devetac, la Escuela de Danzas de Entre Ríos y el Instituto Ballerina.

También habrá propuestas de acceso libre y gratuito. El sábado 21, a las 21:00, se realizará la muestra anual del Coro de la Ciudad. El sábado 28, la Escuela Municipal de Danza presentará Hecho en Entre Ríos, con funciones a las 18:00 y a las 20:00. Además, el viernes 27 se desarrollará el acto de egreso de la promoción LXXXVIII de oficiales ayudantes de la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”.

El teatro mantendrá sus visitas guiadas los lunes 2, 16 y 30 de noviembre, a las 9:00. La actividad está destinada a escuelas y público en general, con turno previo solicitado al correo [email protected].

Cartelera de noviembre

Miércoles 4

21:00: Muestra anual del Estudio “José Hernández”, en el marco de su 70.º aniversario.

Muestra anual del Estudio “José Hernández”, en el marco de su 70.º aniversario. Género: folklore. Duración: 2 horas.

Entrada: $10.000.

Viernes 6

21:00: Muestra anual de canto y guitarra de la Academia de Guitarra “Stella Maris Jorge”.

Muestra anual de canto y guitarra de la Academia de Guitarra “Stella Maris Jorge”. Género: música. Duración: 2 horas.

Entrada: $15.000.

Sábado 7

21:00: Natalie Pérez en Paraná.

Natalie Pérez en Paraná. Entradas: desde $35.000 hasta $50.000, según ubicación.

Venta: boletería del teatro y Gradatickets.

Organiza: Paracima Producciones.

Martes 10

20:30: Tradiciones de mi tierra , del Grupo de Danzas “Presagios de mi Tierra”.

, del Grupo de Danzas “Presagios de mi Tierra”. Género: danza folklórica. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entrada: $10.000.

Miércoles 11

21:00: Fuego gitano , festival de fin de año de Brisas de España.

, festival de fin de año de Brisas de España. Género: danzas españolas. Duración: 2 horas y 30 minutos.

Entradas: platea $15.000; tertulia $12.000; palcos bajos y altos $72.000 por ubicación.

Organiza: Instituto Superior de Danzas Españolas “Brisas de España”.

Jueves 12

21:00: Unidas por la misma pasión , propuesta de baile y ritmos latinos.

, propuesta de baile y ritmos latinos. Entrada general: $17.000. Anticipadas: $15.000.

Organiza: Bailo Feliz – Paola Schmal.

Viernes 13

21:00: Muestra anual de Estudio Danza y Arte.

Muestra anual de Estudio Danza y Arte. Género: danzas españolas y flamenco. Duración: 1 hora y 45 minutos.

Entradas: platea $20.000; tertulia $15.000; palcos bajos y altos $84.000 por ubicación.

Organiza: Estudio de Danza y Arte.

Sábado 14

21:00: Nico de Tracy presenta Purga .

Nico de Tracy presenta . Género: stand up. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entrada: $35.000.

Venta: boletería del teatro y Plateavip.

Organiza: Sin Producciones.

Domingo 15

16:00: Viajeros del espacio .

. Género: teatro musical infantil. Duración: 1 hora y 20 minutos.

Entrada: $20.000.

Organiza: Favio Vides.

21:00: Matrimoniados .

. Género: comedia musical. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entrada: $20.000.

Organiza: Favio Vides.

Lunes 16

9:00: Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero.

Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero. Actividad gratuita para escuelas y público en general.

Requiere solicitar turno a [email protected] .

Martes 17

20:30: Muestra anual 2026 de Alma de Río.

Muestra anual 2026 de Alma de Río. Género: danzas folklóricas. Duración: 2 horas.

Entrada: $12.000.

Organiza: Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río.

Miércoles 18

21:00: Muestra anual de El Bastión Ballet Folklórico.

Muestra anual de El Bastión Ballet Folklórico. Género: folklore y tango. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entradas: platea $10.000; palcos bajos y altos $15.000; tertulia y paraíso $8.000.

Organiza: El Bastión Ballet Folklórico.

Jueves 19

20:30: Muestra anual de danzas de SAJ Paraná.

Muestra anual de danzas de SAJ Paraná. Género: danzas. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entradas: platea $20.000; tertulia $15.000; palcos bajos y altos $80.000 por ubicación.

Organiza: Estudio SAJ Paraná.

Viernes 20

21:00: España baila , del Instituto Coreográfico de Danzas Prof. Laura Devetac.

, del Instituto Coreográfico de Danzas Prof. Laura Devetac. Género: danzas españolas. Duración: 1 hora y 30 minutos.

Entradas: platea $20.000; tertulia $15.000; palcos bajos y altos $90.000 por ubicación.

Organiza: Instituto Coreográfico de Danzas Prof. Laura Devetac.

Sábado 21

21:00: Muestra anual del Coro de la Ciudad.

Muestra anual del Coro de la Ciudad. Género: coral. Duración: 2 horas.

Acceso libre y gratuito.

Organiza: Coro de la Ciudad.

Domingo 22

21:00: Wicked: Misterio de Oz .

. Género: musical.

Martes 24

19:00 y 21:30: España y sus tradiciones , del Instituto de Baile “Sociedad Española de Paraná”.

, del Instituto de Baile “Sociedad Española de Paraná”. Género: danzas españolas. Duración: 2 horas por función.

Entradas: platea $25.000; tertulia $20.000; palcos bajos $120.000 y palcos altos $100.000 por ubicación.

Organiza: Instituto de Baile “Sociedad Española de Paraná”.

Miércoles 25

18:00 y 20:30: Muestra anual de danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar.

Muestra anual de danzas del Estudio de Danzas Mariana Retamar. Género: danzas. Duración: 1 hora y 45 minutos por función.

Entrada: $22.000.

Organiza: Estudio de Danzas Mariana Retamar.

Jueves 26

21:00: Show anual EDER.

Show anual EDER. Género: danza. Duración: 2 horas.

Entradas anticipadas: platea $20.000; tertulia $15.000; palcos bajos y altos $80.000 por ubicación.

Entradas el día de la función: platea y palcos $25.000; tertulia $20.000.

Organiza: Escuela de Danzas de Entre Ríos.

Viernes 27

19:00: Acto de egreso de la promoción LXXXVIII de oficiales ayudantes de la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”.

Acto de egreso de la promoción LXXXVIII de oficiales ayudantes de la Escuela de Oficiales “Dr. Salvador Maciá”. Acceso libre y gratuito.

Duración estimada: 4 horas.

Sábado 28

18:00 y 20:00: Hecho en Entre Ríos , presentación de la Escuela Municipal de Danza.

, presentación de la Escuela Municipal de Danza. Género: danza. Duración: 1 hora por función.

Acceso libre y gratuito.

Organiza: Escuela Municipal de Danza.

Domingo 29

18:30 y 21:00: La aldea del Dr. Coppelius , del Instituto Ballerina.

, del Instituto Ballerina. Género: ballet. Duración: 1 hora y 30 minutos por función.

Entradas: platea preferencial $28.500; platea general y palcos altos $26.000; palcos bajos $28.500; tertulia $18.000.

Organiza: Instituto Ballerina.

Lunes 30

9:00: Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero.

Visitas guiadas al Teatro 3 de Febrero. Actividad gratuita para escuelas y público en general.

Requiere solicitar turno a [email protected] .

Entradas y visitas guiadas

Las entradas para los espectáculos se pueden adquirir, según cada propuesta, en la boletería del Teatro 3 de Febrero o mediante las plataformas de venta indicadas por las productoras y organizaciones responsables.

Las visitas guiadas requieren reserva previa por correo electrónico. Están destinadas tanto a instituciones educativas como al público interesado en conocer el edificio y su historia.