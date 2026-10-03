Crespo.- La XVI Fiesta Popular de Teatro se desarrolla desde el jueves1° hasta mañana domingo 4 de octubre, con una variada propuesta de espectáculos y talleres destinado a docentes, niños, teatreros y público en general.

Organizada por el Grupo de Teatro Independiente del Pueblo, este sábado 3 de octubre se desarrollarán los siguientes talleres:

• Taller de iluminación teatral: a las 10, en el Salón Municipal, dictado por Gustavo Morales (Paraná)

• Taller de globología para grandes y chicos: a las 10.30, en IMEFAA, a cargo de Irene De Elia y Fernando Sánchez (Bs. As.)

• Taller “Construcción de un cuerpo con presencia escénica”: a las 11, en IMEFAA, dictado por Francisco Games (Paraná).

Teatro y estatuas vivientes

Las siguientes obras teatrales se presentarán entre hoy y mañana con entrada libre y voluntaria:

Sábado 3

• Strek, el ogro que cambió la historia (Gral. Ramírez): 17 hs, Salón Municipal

• Patas Cortas (Colón, E.R..): 18 hs, Plaza Sarmiento

• Desterrada (Concepción del Uruguay): 18.45, Salón Municipal

• Donde nace la crueldad (Gualeguaychú): 20 hs, Salón Municipal

• Variaciones Meyerhold (Corrientes): 21.30 hs, Sala Eva Perón

Domingo 4

• Zombilandia (Bs. As.): 16.30 hs, Salón Municipal

• Puro Circo (Colón, E.R..): 17.30 hs., Plaza Sarmiento

• Cadencia de Zamba - Estatuas Vivientes (Córdoba): 18.15 hs, Plaza Sarmiento

• Vetusta Orquesta (La Plata, Bs.As.): 19 hs., Salón Municipal

• Algo muy grave va a suceder en este pueblo (LaCoTei, Crespo): 20 hs., Salón Municipal

El acto de cierre se realizará mañana domingo, a partir de las 20.30, en el Salón Municipal. Durante la ceremonia habrá homenajes a Graciela Goette, Darío Caballero, Gastón Gerstner, Gabriel Carrasco, y un reconocimiento especial a la trayectoria para Graciela Weimer.