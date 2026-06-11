Crespo- A partir del lunes se desarrollarán tres encuentros de capacitación organizados por Cáritas de la Parroquia San José y el INTA Crespo, sobre cultivo de huerta, control de plagas y plantas aromáticas.

Las actividades, libres y gratuitas se realizarán en las salas de catequesis de la Parroquia San José, de acuerdo al siguiente cronograma:

• Lunes 15 de abril: de 8.30 a 10 hs: Tips para iniciar una huerta de temporada Otoño-Invierno.

• Lunes 29de abril, de 8.30 a 10 hs: Control de plagas en la Huerta.

• Lunes 6 de mayo, de 8.30 a 10 hs: Plantas aromáticas: reconocimiento y aprovechamiento.