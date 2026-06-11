Crespo- En el mes de marzo se dictará un Taller de Experimentación de Cine, a cargo del cineasta Gabriel Zaragoza, con una duración de ocho encuentros grupales con seguimiento personal de cada trabajo.

Este taller, titulado “Hacer del propio cuerpo, una película», tiene como principal objetivo el encuentro de aficionados, para compartir experiencias personales, aprender las herramientas básicas de creación y manipulación de la imagen y narración audiovisual, con el fin de producir una obra de entre 3 y 10 minutos de duración. Las producciones de los participantes formarán parte de una programación donde se expondrán sus trabajos. El cupo de participantes es limitado.

Los interesados podrán escribir a [email protected] <mailto:[email protected]> y solicitar el programa completo.