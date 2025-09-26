Más de 150 MBAs argentinos formados en el exterior y más de 20 CEOs de compañías líderes participaron de la primera edición del encuentro “Think Global, Root Local”, organizado por Talenters en el Automóvil Club Argentino.

Con el claim “Volver. Conectar. Potenciar”, la jornada se convirtió en un hito para la comunidad de talento argentino MBA que decidió regresar al país para transformar realidades con una visión global y raíces locales.

Historias de regreso

Las experiencias personales fueron el corazón del evento. Muchos de los asistentes coincidieron en que el regreso no es solo una decisión profesional, sino también cultural y afectiva. “Volví no por la familia, sino porque sentí la necesidad de devolverle algo al país después de tantos años afuera”, contó Fausto Caretta (Pan American Energy).

Conversación central

Uno de los momentos más esperados fue el diálogo entre Rosendo Grobo y Ariel Szarfsztejn, próximo CEO de Mercado Libre. El ejecutivo compartió su decisión de volver al país tras cursar un MBA en Silicon Valley: “Queríamos que nuestra hija creciera en Argentina. Las raíces fueron determinantes”.

Szarfsztejn también reflexionó sobre los desafíos del mercado: “Latinoamérica es el más competitivo. Su intensidad es única y representa una enorme oportunidad de generar valor”. Además, destacó el rol de la inteligencia artificial: “Estoy convencido de que esta tecnología será disruptiva; tenemos que estar atentos para aprovecharla”.

Voces de CEOs

La jornada incluyó reflexiones de líderes empresarios como Fabián Kon (Grupo Galicia), Anna Cohen (Cohen Aliados Financieros), Nicolás Braun (La Anónima) y Eduardo Lopardo (Arcos Dorados), quienes abordaron temas de gobierno corporativo, sucesión y liderazgo empresarial.

Networking y comunidad

El encuentro ofreció espacios de interacción como el Talenters Challenge by Preguntados y un cocktail de cierre, que permitió a jóvenes profesionales dialogar directamente con los CEOs presentes, potenciando la construcción de una red sólida entre líderes actuales y futuros.

La visión de Talenters

Para Andrea Sacerdote, socia fundadora de Talenters, el encuentro fue una confirmación de un trabajo de largo plazo: “Hace quince años que tenemos una convicción muy fuerte: conectar lo mejor del mundo con la raíz. Ustedes, que se animaron a volver, son nuestros mejores representantes”.

El evento dejó en claro que, más allá de los contextos políticos y económicos, existe un deseo profundo de aportar al desarrollo de la Argentina desde el liderazgo y la innovación.