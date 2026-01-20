El pasado fin de semana se llevó a cabo la 17° edición del Festival del Arenero, un evento que rinde homenaje a uno de los oficios más arraigados en la historia y la identidad talense. La celebración tuvo lugar este sábado en el Parque Balneario Municipal Dr. Delio Panizza, donde vecinos y visitantes se congregaron para compartir una velada colmada de música, danza y reconocimiento.

La jornada contó con la presencia del Presidente Municipal, Juan R. Medina; el Secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello; la Vicepresidente Municipal, Débora Díaz; y la Coordinadora de Políticas Culturales de la Provincia, Natalia Prado, quienes acompañaron a la comunidad en este encuentro que ya es parte del calendario cultural de la ciudad.

En un clima de profunda emoción, se reconoció a destacados areneros tales como Rubén Sánchez, Mario Pruzzo, Raúl “Beto” González, Guillermo “Grillo” Sánchez y Esteban “Lamparita” González, entre otros trabajadores que, con su esfuerzo cotidiano, forman parte esencial de la historia productiva y social de Tala.

Uno de los momentos más sentidos de la noche fue la presentación de Ariel Velázquez, hijo del querido Don Víctor Velázquez, quien recibió distinciones en nombre de su padre, recordado y respetado por su aporte a la cultura local.

El escenario se llenó de arte con las actuaciones de la Escuela Municipal de Tango y Folclore “Costeros del Gualeguay”, Entrerriano Tagüé (Basavilbaso), la Escuela de Danzas Mili Sigales junto a Paloma Cardoso en canto (Gualeguay), Ariel Maidana (Paraná), Peña Renacer Santa Bárbara, Grupo de Danzas Flore-Ser del Centro de Jubilados Nacionales, Omar Perico Almada, La Solense, María Cuevas y Omar Olivera.

El cierre estuvo a cargo de la Orquesta de Costa a Costa, que ofreció un repertorio especialmente dedicado al legado musical de Víctor Velázquez, coronando una noche donde la memoria, la identidad y el arte se entrelazaron de manera magistral. La animación estuvo a cargo del payador Martín Pandiani y Federico Kaip, quienes aportaron calidez y dinamismo a la celebración.