El arte de cebar y el gusto de elegir
Sutiles revelaciones de Ricardo Cruz, el sommelier de yerba mate
Todo comenzó como un pasatiempo analítico en sus redes, luego el conocido locutor y periodista victoriense profundizó sus conocimientos en la Escuela Argentina de Yerba Mate • En una charla amena, despliega su conocimiento ante Paralelo32.
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