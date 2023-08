La situación en Afganistán es crítica. La crisis que atraviesa actualmente quizás sea la peor de toda su historia. Allí residen 24 millones de personas. Según ACNUR (Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas), 3,5 millones han sido desplazadas por conflictos dentro del territorio de Afganistán, y 2,3 millones de refugiados y solicitantes de asilo han huido a países vecinos. Suraj Samim es uno de ellos. Junto a su familia, hace un año se escapó a Mashad, ciudad de Irán donde pudo tramitar una visa humanitaria con la ayuda de ACNUR. El Gobierno de Argentina finalmente terminó otorgándosela.

El pasado miércoles 2 de agosto, Suraj Samim comenzó a cursar la carrera de Relaciones Internacionales que dicta la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Tuvo ofertas para estudiar en dos universidades de Reino Unido y en una de México, pero se decidió por Argentina y concretamente por la Austral. Cuenta con una beca completa que incluye alojamiento durante el período de su cursada. “Estudiar en la Austral me ayudará para mi futuro, pero no solo para mí, sino también para cambiar el futuro de otras personas, porque tengo una vocación de ayudar a cambiar el presente y el futuro de este mundo”.

Suraj sueña con aprender mucho, pero no solo de su carrera, sino también de nuestro país y, en especial, de su gente. “Vivir en Argentina en un gran honor para mí. Es un país con una cultura muy rica y gente maravillosa”.

Consultado sobre qué pensaba de los jóvenes argentinos que deciden emigrar decepcionados por su país, Suraj respondió: “Mi sugerencia es decirles a los jóvenes argentinos que no son solo el momento de Argentina, sino también el futuro de Argentina. Si no actuamos ahora, no vamos hacer cambios para nuestro futuro. La situación en Afganistán es muy diferente a la de Argentina. ¿Por qué me fui de mi país? Porque corría peligro mi vida. Pero los jóvenes argentinos son libres para hacer todo. Ellos pueden hacer cambios y deben luchar. Ellos son el futuro del país y deben hacer cambios. Tienen que empezar ahora para su propio futuro y el de las próximas generaciones”.

Suraj también piensa en volver a su país y contribuir al cambio. Apuesta a una transformación que desea extender al mundo: “Mi sueño es hacer cambios para que haya más paz en el mundo. Si tenemos paz, tenemos la oportunidad de resolver los otros problemas”.

La historia de un joven inquieto y comprometido

Suraj Samim nació el 27 de julio del año 2000 en la provincia de Farah, en Afganistán. A los 5 años de edad inició sus estudios primarios, y a los 9 se mudó a Dushanbe -capital de Tayikistán- para continuar sus estudios en una escuela rusa. Terminó el secundario en Kabul, ingresando inmediatamente a la Universidad Kankor, donde se graduó en filología española.

En 2017 comenzó a estudiar turco y francés en la Universidad de Kabul, obteniendo una beca para profundizar el idioma en Universidad de la República en Sivas, Turquía. En 2019 comenzó a estudiar chino y alemán nuevamente en la Universidad de Kabul. También en 2019, fue elegido para participar como estudiante universitario en un programa de intercambio organizado por la Universidad Timisoara de Rumania. Más tarde, ese mismo año, fue invitado por el presidente Arif Alvi de Pakistán, a unirse a otro programa de intercambio organizado por la Universidad Lahore de Administración y Tecnologías de Pakistán, asociado a la Conferencia para la Construcción de la Paz de 2019.

Luego de estudiar un año el idioma chino, se unió durante 2020 a la Competencia Internacional “China Daily Bet One Road, 21st. Century Cup”, obteniendo el tercer puesto.

Además de enfocarse en sus estudios, Suraj ha participado de numerosas actividades solidarias, entre las que se pueden citar como ejemplo: AIESEC para Afganistán y OSDSS (2017); AYN de UNICEF Afganistán (2018); y Alpha Afghanistan, donde formó parte de los voluntarios de ZAN MUN, un programa de empoderamiento de mujeres (2020). También fue elegido presidente de UNITALKS Afganistán, una organización de estudiantes para estudiantes.

Junto a otros jóvenes, Suraj inició el ejercicio “Modelo de Gobierno Nacional de Jóvenes de Afganistán”, asumiendo el rol de responsable de los eventos sociales y de hospitalidad de los participantes. Crearon además el Festival Internacional para el Desarrollo de Afganistán, del que Surjaj fue responsable del área de marketing.

En 2019 actuó como voluntario de la Red de Jóvenes Afganos del Programa de UNITE FOR CHANGE. En 2020 comenzó a trabajar como Oficial de Comercio y Políticas para los Países del Sudeste Asiático y China, en el Ministerio de Comercio e Industria de Afganistán, hasta la caída de Kabul y el control del Gobierno de Afganistán por parte de los talibanes.

El pasado viernes 14 de julio de 2023, el senador de la Nación Pedro Del Piero, secretario de Relaciones Internacionales del CLNA (Círculo de Legisladores de la Nación Argentina); conjuntamente con el Dr. Juan de Dios Cincunegui, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, recibieron en el Aeropuerto de Ezeiza al joven Suraj Samim, quien voló a la Argentina desde la ciudad de Mashad, Irán, donde se encontraba a la espera de noticias desde nuestro país.

Participaron del trámite para poder viajar a la Argentina, además de la Universidad Austral y el CNLA, la organización OSL (Operación Leopardo de las Nieves), en la que se destaca la actuación de Jason Hatch, y muchísimas otras personas, como los senadores Federico Pinedo, Lucila Crexell y Pedro del Piero, y las diputadas Graciela Camaño y Margarita Stolbizer. Por la Universidad Austral, se destaca la participación de Alfonso Santiago (director de la Escuela de Gobierno), Juan de Dios Cincunegui (director del CIDEIPP), Said Chaya (coordinador del Núcleo de Estudios de Medio Oriente) y el estudiante Santiago Vera García.

Un mensaje a los legisladores argentinos

El 30 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional del Parlamentarismo, según ha establecido la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El principal sentido de esta fecha es poner en agenda la importancia de los parlamentos, como piedra angular del funcionamiento de las democracias; en un momento en que la gente está perdiendo la confianza en las instituciones políticas y la democracia misma se enfrenta a los desafíos de los movimientos populistas y nacionalistas.

Desde Irán, en plena huida de los talibanes, Suraj Samim envió un mensaje a los legisladores de Argentina que ayudaron a obtener la visa humanitaria de la Argentina.