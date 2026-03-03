La ciudad de Santa Fe se prepara para una de las citas más esperadas del rock nacional. Don Osvaldo, la agrupación liderada por Patricio Santos Fontanet, desembarcará el próximo sábado 25 de abril en la emblemática Estación Belgrano, ubicada en Bv. Gálvez 1150. La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 20:00 hs, disponiendo todo para que el show principal inicie puntualmente a las 22:00 hs.

Este concierto representa un capítulo fundamental en la trayectoria de la banda, que se consolidó bajo su nombre actual en septiembre de 2014 tras el recorrido de Fontanet por Callejeros y Casi Justicia Social. Con una discografía sólida que incluye álbumes como Casi Justicia Social (2015), Casi Justicia Social II (2019) y el reciente Flor de Ceibo (2022) —editado también en formato vinilo—, el grupo llega para repasar su historia y presentar su material audiovisual más reciente, el DVD Zona Liberada lanzado este 2025.

Entradas y puntos de venta

Los tickets ya se encuentran disponibles de manera online a través del sitio oficial edenentradas.ar. Como beneficio exclusivo para los fanáticos, los primeros 200 sectores de campo que se adquieran por internet incluirán de regalo el DVD Zona Liberada, el cual se podrá retirar en el puesto de merchandising oficial el mismo día del recital.

Para quienes prefieran realizar la compra de forma presencial, se han habilitado diversos puntos físicos de venta:

Santa Fe: Tribus Club de Arte (Rep. de Siria 3572) y Santa Fe Rock (Santa Fe 2347, local 23).

Paraná: Terco Tour (Av. Almafuerte 776).

Buenos Aires: Locales en CABA como Rivadavia Rock, Casa Fama y Disquería R65, además de Ossiris en José C. Paz.

El evento cuenta con la organización de Tribus y GO Producciones, prometiendo una noche donde la mística y la música serán las grandes protagonistas en el corazón de la capital provincial.