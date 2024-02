El Día de San Valentín ha llegado nuevamente, y con él, la oportunidad de reflexionar sobre el amor en todas sus formas. En este día especial, la música se convierte en una compañera indispensable para muchos, ya sea para celebrar el amor o para sanar las heridas del desamor. Los datos recopilados por Spotify, la principal plataforma de streaming musical, arrojan luz sobre cómo los usuarios utilizan la música para expresar sus emociones en este día tan significativo.

Durante el año pasado, Spotify registró un fenómeno interesante: la creación de alrededor de 200.000 listas de reproducción relacionadas con rupturas amorosas en todo el mundo. Estas listas se convirtieron en las más reproducidas a nivel global en el Día de San Valentín, evidenciando que la música es un vehículo poderoso para la catarsis emocional.

En Argentina, las listas de reproducción "anti San Valentín" han ganado popularidad, incluyendo éxitos locales como "Soy Soltero" de El Dipy, "Fuiste" de Gilda, "No Te Creas Tan Importante" de Damas Gratis y Viru Kumbieron, así como "Soltero Hasta la Tumba" de El Reja y "Yo No Me Quiero Casar, Y Ud?" de Turf. Estas listas también incluyen canciones de artistas internacionales como Karol G, Shakira y Thalia.

Por otro lado, los enamorados argentinos han creado más de 2.300 listas de reproducción locales inspiradas en el Día de San Valentín, y existen más de 780.000 listas que incluyen la palabra "amor" en su título. Las canciones más populares agregadas a estas listas son clásicos románticos como "Perfect" de Ed Sheeran, "All of Me" de John Legend, "Thinking Out Loud" de Ed Sheeran, "Just the Way You Are" de Bruno Mars y "I Don't Want To Miss A Thing" de Aerosmith.

En cuanto a los artistas más escuchados en Argentina durante esta fecha, Taylor Swift encabeza la lista seguida por Ed Sheeran, Luis Miguel, Coldplay y BTS. Sin embargo, la canción más reproducida en el Día de los Enamorados en los últimos 5 años es una de desamor: "Tusa" de Karol G y Nicky Minaj.

En definitiva, el Día de los Enamorados nos recuerda el poder transformador de la música, tanto para celebrar el amor como para sanar las heridas del desamor.