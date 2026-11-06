Tras casi una década de proceso judicial, el exintendente de Seguí y extitular de la Unidad Ejecutora Provincial, Cristian Álvaro Treppo, acordó con la Fiscalía una condena por peculado imprudente, en perjuicio de la Administración Pública, por irregularidades en la contratación de 16 cuadras de asfalto financiadas mediante el programa nacional Más Cerca, durante el kirchnerismo.

El acuerdo de juicio abreviado fue presentado este jueves ante la jueza de Garantías Matilde Federik. En un acuerdo previo para evitar el juicio por jurados que podía significar varios años de cárcel, Treppo reconoció expresamente su responsabilidad en los hechos. La pena contempla una multa de $14.163.056,56, que deberá abonar en un único pago dentro de los siete días. La magistrada dará a conocer su resolución en los próximos días.

La investigación determinó que la obra, adjudicada a la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA), tuvo un presupuesto oficial de $20.644.036,81, cuando su costo de mercado se estimó entre $12 millones y $15 millones. La diferencia ocasionó un perjuicio aproximado de $5.591.876 a las arcas municipales, a valores de 2016. Este último monto fue establecido mediante una pericia del ingeniero Beltrán Uranga, fallecido en 2023, y actualizado con la tasa activa del Banco Nación para calcular la multa acordada.

Entre las pruebas centrales de la acusación se destacó un archivo Excel encontrado en computadoras de la empresa contratista, con detalles de la obra y su presupuesto, cuya última modificación databa del 4 de febrero de 2015, antes de la convocatoria formal a licitación. Para la Fiscalía, esto evidenció que la firma había preparado la oferta económica que luego formalizó el municipio. También se cuestionaron las certificaciones de avance, emitidas sin controles de calidad ni registros técnicos adecuados.

La causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de concejales de Cambiemos. La acusación sostuvo que Treppo, en su condición de intendente, gestionó el financiamiento nacional y luego intervino en la contratación de OICSA, adjudicada en junio de 2015. Los fondos fueron transferidos en distintas etapas hasta completar el pago de la obra.

El acuerdo representa el desenlace judicial para el exfuncionario. En 2025, otros empresarios involucrados en la causa habían obtenido el beneficio de la probation.

Estimación de valores

Según tablas de cotización disponibles en Paralelo32, en 2016 el comportamiento de la cotización de la moneda norteamericana fue fluctuante y permite tomar un promedio de $ 15 por dólar, por lo que aquel presupuesto significaba, junio de 2016, la suma de U$S 1.376.269. Convertido a pesos de esta semana con el dólar compra Banco Nación a $ 1.520, representa 2.092 millones de pesos ($ 130 millones por cuadra).