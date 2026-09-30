El grupo de empresarios y productores nucleados en “Entre Ríos 2050” se reunió este lunes en la ciudad de Crespo, donde compartieron una visión sobre el complejo escenario macroeconómico a nivel nacional y provincial y, en particular, advirtieron por la falta de obras nuevas que mejoren significativamente la conectividad en la región y promuevan el desarrollo de la provincia con una perspectiva de largo plazo. Al respecto, también señalaron la destrucción de la red vial que se agrava con el paso de los años sin intervenciones significativas.

El encuentro convocó a los miembros fundantes del espacio, Héctor Motta, Alfredo Calabrese, Alcides Balla, Alfredo Bel, Luis Jacobi, Felipe Berruhet, además de Daniel Rodríguez y Matías Ruiz en uso de licencia, y contó con la invitación especial de dos referentes del sistema universitario provincial, Luciano Filipuzzi y Juan Pablo Filipuzzi.

Durante la charla, se cuestionó la ausencia de obras de envergadura en los últimos años que trasciendan las gestiones. En ese marco, se recordaron y analizaron dos proyectos postergados: la propuesta de Autovía del Bicentenario que une Paraná-Crespo y el enlace vial de la Ruta Nacional 12 y la Ruta 11, entre Victoria y Aranguren, que significan 32 kilómetros. Éste último data de 2017 y contempla obras complementarias con el enlace vial Victoria-Rosario, claves para acortar distancias y desarrollar las actividades que agregan valor en Entre Ríos.

Frente a ello, Berruhet, en su rol de coordinador del espacio, reflexionó que, independientemente de las cuestiones partidarias, los dirigentes deben tener en cuenta la importancia de las obras para el desarrollo de las comunidades tierras adentro. En ese sentido, subrayó que ello parte de una definición política de cómo gestionar los presupuestos. “Sin pavimento no hay desarrollo”, sintetizó, y aclaró que se trata de dar prioridad a obras estratégicas nuevas y no de aquellos trabajos de mantenimiento que se están ejecutando por zonas.

A su turno, Balla lamentó la postergación de obras en el contexto actual y reflexionó sobre las dificultades que persisten para que lleguen inversiones de magnitud ante un escenario macro que se ve afectado por la suba del Riesgo País. Explicó que este dato determina el costo del financiamiento para acceder a más líneas de crédito internacionales para darle impulso a proyectos que trasciendan las generaciones presentes.

En esa línea, Calabrese advirtió que en Entre Ríos existe un problema de “falta de capacidad de inversión y de repago” y que, a diferencia con Santa Fe, el Estado se complementa de modo distinto con el sector privado para potenciar las inversiones. Al mismo tiempo, recordó que la Provincia cuenta con un “presupuesto inelástico” que condiciona las inversiones de capital, para lo cual la mesa sugirió establecer un porcentaje fijo que garantice una determinada cantidad de kilómetros nuevos pensando en “un futuro deseado”.

Asimismo, el contador propuso “desgravar impositivamente la inversión en infraestructura pensada para el desarrollo”, que permita achicar costos e impulsar nuevas obras viales estratégicas para las regiones productivas. Calabrese señaló que, según estudios, el costo fiscal total -entre mano de obra y materiales- oscila entre el 45 y 55%, precisamente si se suman los impuestos nacionales, provinciales y municipales incluidos en el precio de los insumos, junto a las cargas sociales del personal. Planteó, además, que mejorar la ecuación entre plazos y flujo de capital es clave para garantizar el recupero posterior mediante un sistema de peajes.

Motta, por otro lado, sumó como preocupante “la negación de la conexión aérea con Entre Ríos y Buenos Aires”, cuyos horarios no son convenientes para las actividades locales, además de la escasez de alternativas de vuelos. También recomendó promover obras de acceso a localidades que redunden en un desarrollo armónico del turismo sobre la costa del Paraná, tal como se ha logrado llevar adelante sobre la costa del Uruguay.

Desde el espacio, finalmente, enumeraron algunos logros de la gestión a nivel provincial. Valoraron especialmente la puesta en marcha del Mirador Tec como una apuesta de la provincia al futuro, la reforma del sistema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, los avances en materia de digitalización y simplificación administrativa del Estado, el ordenamiento y control del presentismo del personal, mejoras en las prestaciones de salud en efectores públicos y en materia de seguridad.

En otro orden, reflexionaron sobre los avances en materia de transformación de la matriz energética a partir de la facilitación de inversiones en energía solar, aunque apuntaron a ciertas definiciones técnicas a revisar que posibiliten un mayor aprovechamiento de la generación. No obstante, así como se valoraron los “esfuerzos en bajar el costo energético”, se advirtió que no se percibe “un impacto real” en los costos que pagan los usuarios empresarios y residenciales.