El piano de Silvia Teijeira y el acordeón de Marcia Müller se unirán este miércoles 28 de octubre en Paraná para presentar Melodías pintadas. Música argentina de raíz, un recital que propone recorrer los paisajes, las vivencias y las sonoridades de Entre Ríos y del país.

El encuentro será a las 20:00 en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Buenos Aires 355, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Música y artes visuales en el centenario del Museo

La presentación se realizará en el marco de Un destello sostenido, la exposición patrimonial que celebra los 100 años del Museo Provincial de Bellas Artes.

A través del piano y el acordeón, Teijeira y Müller proponen un recorrido musical inspirado en las obras de la muestra, la historia de la institución y las personas que forman parte de su vida cotidiana.

El recital tendrá un formato íntimo y buscará vincular la música y la poesía con las imágenes de la exposición, en una experiencia artística que reúne distintas expresiones de la cultura argentina.

La propuesta invita a celebrar el centenario del Museo desde una perspectiva musical, con sonidos y composiciones que recuperan la identidad y las raíces de la región.

Datos de la actividad