La Cátedra Libre Héctor Motta, que se desarrolla en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Libertador San Martín, completó su etapa de formación y se prepara para el cierre del ciclo 2026. El próximo 10 de noviembre, siete equipos presentarán sus proyectos integradores ante un jurado y recibirán devoluciones sobre sus propuestas.

La iniciativa promueve la formación emprendedora, la innovación y la sustentabilidad en el ámbito universitario, en línea con los objetivos del Consorcio AFIDEER, que impulsa la articulación entre universidades, empresas e instituciones de Entre Ríos.

Evaluación y reconocimiento a los proyectos

La jornada de cierre tendrá como protagonistas a los siete equipos que participaron de la Cátedra. Cada uno expondrá su propuesta ante un jurado integrado por evaluadores externos a Libertador San Martín.

Durante el encuentro también se entregarán los certificados correspondientes al cursado y se distinguirá al proyecto ganador, que recibirá un incentivo económico aportado personalmente por Héctor Motta, presidente de AFIDEER.

El reconocimiento busca acompañar el trabajo de los participantes y contribuir a la continuidad de las iniciativas desarrolladas durante la formación, con foco en el emprendimiento, la innovación y la sustentabilidad.

Una clase sobre negocios sostenibles

La etapa formativa concluyó el jueves 15 de octubre con la clase magistral “Negocios con futuro: sostenibilidad como estrategia”, a cargo de Maia Dordevic, especialista internacional en innovación y estrategia de negocios. La actividad se desarrolló en el Salón Raúl Cesan de la UAP y correspondió al cuarto módulo de la Cátedra.

El encuentro brindó herramientas para diseñar y adaptar modelos de negocios que integren la rentabilidad económica con el impacto ambiental y social.

Durante su exposición, Dordevic destacó la importancia de identificar problemas concretos, formular soluciones y evaluar los resultados de las iniciativas sostenibles.

“Tenemos que hablar de rentabilidad porque, aunque un negocio tenga un impacto social o ambiental, si no tiene rentabilidad asociada, no tiene futuro”, afirmó.

La especialista también resaltó el papel de las universidades en la promoción de estas experiencias y valoró el trabajo de la Cátedra Héctor Motta y de AFIDEER para impulsar la formación de nuevos emprendedores.

Formación vinculada con las necesidades de la región

La Cátedra Libre Héctor Motta ofrece una diplomatura orientada al desarrollo de competencias en emprendimiento, innovación y sustentabilidad. Su propuesta combina formación académica, experiencias prácticas y elaboración de proyectos que puedan generar valor en Libertador San Martín y otras localidades de la región.

La metodología se basa en el modelo de aula invertida, que combina el estudio previo con encuentros presenciales destinados al intercambio, la práctica y la construcción colaborativa de soluciones.

A través de esta propuesta, la UAP y AFIDEER buscan acercar la formación universitaria a las necesidades del entorno productivo y social, fortalecer nuevas capacidades y generar oportunidades para convertir conocimientos e ideas en proyectos concretos.