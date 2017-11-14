Jueves 16

Valor de la entrada $50

Concurso Nacional del Asado con Cuero

Delicias Argentinas «Cocineros invitados»

Stands comerciales a partir de las 18 horas

Certamen Musical «Las Voces del Asado con Cuero»

Peñas Folklóricas.

Viernes 17:

Valor de la entrada $80

Concurso Nacional del Asado con Cuero

Delicias Argentinas «Cocineros invitados»

Stands comerciales, a partir de las 18 hs.

Certamen Musical «Las Voces del Asado con Cuero»

«Nomeleskatime»

Peñas Folklóricas.

Sábado 18

Valor de la entrada $100

Concurso Nacional del Asado con Cuero (todo el día)

Stands comerciales, a partir de las 18 horas.

Delicias Argentinas «Cocineros invitados»

Apertura Fiesta Nacional

Ganadores Certamen Musical «Las voces del asado con cuero”

Ballet Aguaribay

Grupo «Será»

La Banda Roja

Peñas Folklóricas.

Domingo 19

Valor de la entrada $250

Concurso Nacional del Asado con Cuero (todo el día)

Stands comerciales, desde las 12 horas.

Delicias Argentinas «Cocineros invitados»

Apertura Fiesta Nacional

Los Saraluceños

Entrega de premios «concurso nacional del Asado con Cuero»

El Chaqueño Palavecino