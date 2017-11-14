Espectáculos y precios de las entradas a la XVI Fiesta Nacional del Asado con Cuero
Jueves 16
Valor de la entrada $50
Concurso Nacional del Asado con Cuero
Delicias Argentinas «Cocineros invitados»
Stands comerciales a partir de las 18 horas
Certamen Musical «Las Voces del Asado con Cuero»
Peñas Folklóricas.
Viernes 17:
Valor de la entrada $80
Concurso Nacional del Asado con Cuero
Delicias Argentinas «Cocineros invitados»
Stands comerciales, a partir de las 18 hs.
Certamen Musical «Las Voces del Asado con Cuero»
«Nomeleskatime»
Peñas Folklóricas.
Sábado 18
Valor de la entrada $100
Concurso Nacional del Asado con Cuero (todo el día)
Stands comerciales, a partir de las 18 horas.
Delicias Argentinas «Cocineros invitados»
Apertura Fiesta Nacional
Ganadores Certamen Musical «Las voces del asado con cuero”
Ballet Aguaribay
Grupo «Será»
La Banda Roja
Peñas Folklóricas.
Domingo 19
Valor de la entrada $250
Concurso Nacional del Asado con Cuero (todo el día)
Stands comerciales, desde las 12 horas.
Delicias Argentinas «Cocineros invitados»
Apertura Fiesta Nacional
Los Saraluceños
Entrega de premios «concurso nacional del Asado con Cuero»
El Chaqueño Palavecino