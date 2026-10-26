El dúo de canto charrúa Seuer Montec, oriundo de Villaguay, cerró la celebración de sus 15 años de trayectoria con una presentación en Fauna Cultural y Ambiental, de Concepción del Uruguay. El encuentro se realizó el viernes 23 de octubre y tuvo como eje la obra “Tanú t Ancat – Latido del alma”.

La función marcó el final de una gira provincial que comenzó en abril y recorrió distintos espacios culturales y educativos de Entre Ríos. La propuesta buscó acercar al público la historia, la cultura y la identidad del pueblo charrúa a través de canciones, textos y espacios de intercambio.

Una gira por bibliotecas y espacios culturales

El recorrido aniversario comenzó en la Biblioteca Julio Serebrinsky de Concordia. En julio, el dúo se presentó en Paraná, en el marco del Congreso de Literatura Entrerriana. Luego, en agosto, llegó a la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre; en septiembre, al Espacio Empatía, de San José; y en octubre, a La Enredada, antes del cierre en Concepción del Uruguay.

La gira fue concebida para llegar a bibliotecas populares, espacios culturales autogestivos y ámbitos educativos, con el propósito de generar encuentros en torno a la memoria, la identidad y las expresiones artísticas de los pueblos originarios.

“Tanú t Ancat – Latido del alma”, una propuesta de canto y memoria

La obra combina textos vinculados con la cultura charrúa y la historia de la Comunidad Charrúa Etriek de Villaguay con una selección de canciones del dúo.

La propuesta ya había sido presentada en 2025 durante el IV Encuentro Nacional de Canto Ancestral, realizado en Paraná. En cada función, la experiencia incluye una instancia de conversación con el público, que permite compartir reflexiones e intercambiar perspectivas sobre los temas abordados.

A través de la música y la palabra, Seuer Montec propone una experiencia de reconexión con el mundo interior y con el entorno natural y social, sin dejar de reconocer los conflictos y desafíos del presente.

Quiénes integran Seuer Montec

El dúo está integrado por Gabriela Pérez, en voz y Afia Tanú —Arco que Late—, y Javier Álvarez, en guitarra y voz.

Seuer Montec nació en 2011, en el marco de las actividades de la Escuela Popular Charrúa Etriek, una iniciativa educativa de la comunidad indígena del mismo nombre, radicada en Villaguay.

Desde entonces, el proyecto desarrolla una propuesta artística que combina música, textos y revitalización de la lengua ancestral, con el objetivo de mantener viva y compartir la cultura charrúa en distintos espacios.

Una trayectoria con presencia nacional

A lo largo de su recorrido, Seuer Montec participó en encuentros culturales, festivales y actividades vinculadas con las expresiones artísticas indígenas y los derechos humanos.

Entre sus presentaciones se encuentran el Congreso “Entre Ríos, Entre Discursos: literaturas, territorios culturales y resonancias interdisciplinarias”, organizado por la UADER en Paraná en 2026; el IV Encuentro Nacional de Canto Ancestral, en 2025; y las dos ediciones del Festival de Arte Sonoro Indígena, realizadas en Iguazú en 2022 y en Posadas en 2023.

También formó parte de actividades como Camino al III Foro Mundial de Derechos Humanos, en la Universidad Nacional de Córdoba en 2023; el III Encuentro Plurinacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2022; y el IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, en San Francisco, Córdoba, en 2019.

El dúo se presentó además en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, con actuaciones en Paraná, Rosario del Tala, Concepción del Uruguay, Chajarí, Pueblo Cazes, Maciá y, en numerosas oportunidades, Villaguay.

Música disponible en plataformas digitales

Seuer Montec cuenta con tres trabajos publicados en plataformas digitales: “Ancat”, “Vivo en la naturaleza” y “Charrúa”.

En 2020, participó del programa Cultura Argentina en Casa, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Desde 2023, canciones de su repertorio forman parte de la Fonoteca de Arte Sonoro Indígena del Instituto Nacional de la Música (INAMU).

El proyecto continuará en 2027

Tras completar la gira por los 15 años, el dúo prevé continuar durante 2027 con nuevas presentaciones de “Tanú t Ancat – Latido del alma” en bibliotecas, espacios culturales autogestivos y ámbitos educativos.

La propuesta busca seguir generando encuentros entre música, memoria e identidad, y ampliar la difusión de la cultura charrúa en Entre Ríos y otras regiones del país.