Con quince años de camino recorrido en la música y la investigación cultural, el dúo entrerriano Seuer Montec, oriundo de Villaguay, presentó su nuevo trabajo discográfico titulado “Charrúa”, una producción que reafirma su vínculo con la identidad ancestral y su apuesta por la preservación de la lengua y la cosmovisión de los pueblos originarios.

El EP ya se encuentra disponible desde el viernes 22 de mayo en distintas plataformas digitales como Spotify, Apple Music, YouTube Music y Bandcamp, entre otras.

El lanzamiento llega en un momento simbólico para la agrupación, que celebra su XV aniversario, consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares de la provincia de Entre Ríos en el cruce entre música, investigación histórica y patrimonio indígena.

Cuatro cantos entre la lengua nativa y el castellano

“Charrúa” está compuesto por cuatro canciones, dos de ellas en lengua charrúa y dos en castellano.

Los temas que integran el EP son:

Jalaná

¡Ay, sí! –vamos a andar–

Bascuadé

Allá vamos

Las dos primeras composiciones fueron presentadas previamente a través de videoclips difundidos en YouTube, como adelanto del nuevo material.

La propuesta musical mantiene la identidad estética y conceptual que ha caracterizado al dúo: una combinación de exploración sonora, rescate lingüístico y expresión artística vinculada a la memoria cultural del pueblo charrúa.

“Charrúa es una identidad”

A través de un mensaje difundido junto al lanzamiento, los integrantes de Seuer Montec compartieron la mirada conceptual que atraviesa esta obra.

“Charrúa es una identidad. Una perspectiva de la existencia. De la vida. Del estar en el universo. Un modo de existir en relación con el todo que también integramos”, expresaron.

Y agregaron:

“Y no se es charrúa de un modo único ni para siempre. Se va siendo. Al tiempo de cada quien. A las circunstancias que cada quien va atravesando. Intentamos en este grupo de cantos manifestar algo de ese ir siendo charrúas en que estamos desde hace largo tiempo”.

La definición refleja el eje profundo del trabajo: no sólo una propuesta musical, sino también una construcción identitaria y cultural.

Quince años de rescate e investigación

Desde Villaguay, Seuer Montec lleva adelante desde hace una década y media una tarea vinculada al rescate, investigación y creación musical en lengua y tradición charrúa.

Su trabajo ha estado enfocado en recuperar expresiones culturales, sonidos, palabras y sentidos ligados a una herencia histórica que forma parte del territorio entrerriano y del litoral.

En ese recorrido, el dúo logró construir una identidad propia dentro de la escena independiente, articulando arte, memoria y patrimonio.

Un nuevo capítulo en su recorrido artístico

Con “Charrúa”, Seuer Montec abre una nueva etapa dentro de su trayectoria, reafirmando una propuesta que trasciende lo estrictamente musical.

El EP se presenta como una síntesis de quince años de búsqueda artística y cultural, donde la lengua nativa, la reflexión identitaria y la creación contemporánea dialogan en una misma obra.

Desde Villaguay hacia las plataformas digitales y nuevos públicos, el dúo vuelve a poner en circulación una expresión que conecta pasado, presente y territorio.