El martes 22, tuvo lugar el lanzamiento de la 2.ª Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos en el establecimiento San Miguel, tambo con sistema robotizado de la familia Tossolini, ubicado sobre la Ruta Provincial 35, camino a Don Cristóbal. El evento estuvo organizado por la Cámara de Productores Lecheros de Entre Ríos (CaProLER) y reunió a una importante cantidad de productores de la zona, además de autoridades municipales y provinciales.

La jornada sirvió como marco para presentar oficialmente la cita cumbre del sector: la 2.ª Jornada Provincial de la Cadena Láctea, que se llevará a cabo los días 29 y 30 de septiembre de 2026, y permitió a los presentes observar y admirar el tambo robotizado de la familia Tossolini, un modelo de gestión mixto, 70 % robotizado y 30 % convencional, liderado por la nueva generación de la familia.

En ese marco, Paralelo32 entrevistó al productor Sergio Borré, presidente de CaProLER, con quien abordó temas vinculados con la actividad tambera y la relación con el gobierno provincial.

El buen diálogo alimenta la esperanza

**--Paralelo32-- Por lo que escuché en el discurso, hay una buena simbiosis con el gobierno provincial. Entonces, como entidad gremial, ¿qué reclamo les queda?

--Sergio Borré.-- Si bien los reclamos nuestros, como Cámara Gremial Empresarial que somos, siguen siendo más o menos los mismos de nuestros antecesores, ¿no?, o de nuestros colegas dirigentes. Siempre estamos bregando por el tema del mejoramiento de caminos, la electrificación rural, la parte crediticia, la baja de impuestos. Lo que yo quise decir o expresar en su debido momento, en la apertura, fue la buena simbiosis, el buen diálogo que tenemos y la buena recepción, y vemos que no se va a lograr todo de un día para el otro, pero vemos que sí, que en los caminos rurales anda una máquina, que en realidad anda, aunque por ahí no la vemos como nosotros queremos, que esté constantemente; vemos que la parte crediticia en valor producto, que fue un pedido nuestro, también está. Lo pedimos en su principio y se está casi logrando el tema del laboratorio, que es fundamental para nosotros, donde podamos mandar nuestras muestras particulares de los tambos para que analicen la leche, para cotejar con lo que nos manda la industria.

--El control de grasa butirosa y qué otros aspectos.

--De grasa butirosa, proteína y demás, que es lo que le sirve a la industria, pero a la vez nos sirve a nosotros y le sirve más todavía al nutricionista nuestro para saber cómo alimentar los animales.

--¿El precio de la leche hoy por hoy ya está vinculado también con el valor proteico?

--Eso es lo que se está reclamando, lo que se está dialogando ahora. Casualmente, hace un mes atrás tuvimos una reunión en Villa María, en Córdoba, con las industrias, con varias industrias y con representantes industriales, y con las demás cámaras de Córdoba y Santa Fe, y estuvimos reclamando que el precio por litro de leche sea por sólidos. A la industria le sirve lo sólido de lo que la vaca produce, digamos, y pedimos que los pagos se calculen por sólido. Eso sería una transición entre lo que se venía pagando históricamente y a lo que se está apuntando ahora. Hay muchas cosas por pulir, muchas cosas por hablar, y esta es una de ellas, y mucho para seguir hablando también con la industria y el gobierno. ¿Por qué? Porque desde la institución nuestra tenemos un buen diálogo, una buena recepción y seguimos adelante trabajando. Es un trabajo en conjunto, no es que estamos en desintonía con el gobierno, sino que, digamos..., se puede hablar. Y no quiero que se malinterprete que estamos haciendo bandera política para el gobierno, no, de ninguna forma. Nosotros estamos trabajando en sintonía para la lechería con las personas correspondientes, en el área correspondiente de la provincia

Consorcios viales, ¿sí o no?

--¿Entusiasma esta reforma de Vialidad con los consorcios?

--Es un tema. Lo de Vialidad, yo llamo al tema de Vialidad un tema prehistórico. No hay mantenimiento, digamos. Ahora hay algo de movimiento de los caminos también por las Juntas de Gobierno, es decir, por las nuevas comunas, pero el tema de los consorcios también va a depender de la predisposición de los productores en asociarse y tirar parejo, y ahí es un tema, porque nosotros pagamos nuestros impuestos, entonces no sé hasta qué punto el productor va a estar predispuesto para desarrollar esos consorcios.

--Ustedes entienden que pagan sus impuestos y los quieren responsabilizar e incluso hacerles dedicar tiempo para que los caminos se pongan en condiciones.

--Claro.

No quita que en otras provincias ha sido un éxito y, bueno, acá en Entre Ríos, excepto que haya alguna reforma tributaria, que digan: bueno, listo, ustedes, los productores, se van a hacer cargo de tal tramo y no se les va a cobrar tal impuesto, cosas así. Hay cosas a pulir, como le venía nombrando recién, hay montones y que se pueden llevar a cabo. Es más, yo particularmente, con otros vecinos, hemos salido a recorrer los caminos, a voltear las chilcas de los laterales, a voltear los árboles laterales del camino para que se airee, para que se seque. Hemos pasado con nuestras herramientas los rastrones, hemos salido a limpiar las calzadas nosotros mismos, los productores. Pero, bueno, eso es un diálogo entre nosotros, ya que por ahí no tenemos respuesta y tenemos que salir con nuestra producción, llueva o truene, y después de que llueve y truene y llueva, tienen que entrar los camiones, tienen que entrar la gente, el personal, tenemos que entrar todos nosotros y salir. Así que, bueno, es un trabajo conjunto que se lleva adelante y, como le dije, falta mucho por conversar.