A la docente de la Escuela N° 26 Leandro Nicéforo Alem, ubicada en Paraje Charigüe, Segunda Sección Islas Mónica Muga, la enmarca una bífida circunstancia en su “presente isleño”; ya que por un lado la define la alegría de la pertinente titularización, lograda el año pasado y por el otro, la adversidad en su cotidiano vivir in situ, frente al Monumento Nacional a la Bandera.

En diálogo con Paralelo 32, Muga relató su semana escolar durante el año, la que comienza saliendo muy temprano desde su casa en Las Siete Colinas, donde un servicio puerta a puerta la acerca hasta la ex Estación Fluvial de Rosario, abordando allí un taxi isleño conducido por un canoísta, con el que cruzan el Río Paraná durante media hora, hasta llegar a la Escuela N° 26 Leandro Nicéforo Alem, ubicada en Paraje Charigüe, Segunda Sección Islas; una de las once escuelas isleñas de la provincia.

“Yo ya voy con la mercadería, carne, leche y otras cosas para los chicos, ya que se les da desayuno y almuerzo, tengo una cocinera; soy directora, maestra y portera al mismo tiempo, hago todas las funciones administrativas, todo”, dijo enfática a nuestro medio, aclarando luego que sólo los días lunes las clases comienzan a las 10:30, porque ella arriba al lugar a las 10:00, en tanto el resto de los días de la semana, dan inicio a las 08:00, haciendo una jornada escolar de 6 horas aproximadamente, por el servicio del desayuno y almuerzo.

Allí, la acompañan una cocinera (Mariela Martínez suplente) y una profesora tutora, Viviana Ferreyra a cargo del Ciclo Orientado en nivel secundario; pero vale destacar que todos los roles confluyen en ella, ya sea la dirección, lo administrativo, portería, tutoría y obviamente la enseñanza en los niveles inicial, primario y se CBC, Ciclo Básico Común.

El problema que atraviesa y desdibuja ese cotidiano vivir isleño

Párrafo aparte en su relato, la docente expuso el severo problema que les interpela en la comunidad con las baterías de las pantallas solares, siendo tan acuciante el mismo, que carecen de energía eléctrica, tomando en consecuencia graves adversidades que interpelan el día a día; por ejemplo es un lugar donde hay reptiles, murciélagos, mosquitos y no pueden siquiera tener veneno para matar «esos animales», porque no pueden tener en uso la heladera, ante la falta de luz.

«Ya he realizado el año anterior el reclamo jerárquico pertinente, pero no he sido escuchada», sentenció Muga, dejando en claro que ahora con la nueva gestión, volverá a realizarlo, con la esperanza de poder solucionar algo, agregando que ya sea en invierno o en verano, al no tener energía eléctrica el frío y el calor son inconmensurables.

“A mi el gobierno me tiene olvidada, es más al lado de la escuela a 15 mts aproximadamente, hay una Sala de Primeros Auxilios, que pertenece al gobierno provincial y que no cuentan con los elementos necesario suficientes, digo que en esa zona salud y educación de islas estamos olvidados” sentenció implacable, agregando que el año anterior cuando no fue escuchada jerárquicamente, lo hizo a través de las redes sociales, lo que le valió un llamado de atención, ya que era época de campaña.

“Además, la situación ambiental es complicada como ya lo dije, hay muchas yararás y no puedo tener el antídoto, el veneno porque no podemos poner a funcionar la heladera” indicó con cierto desazón, sellando sus palabras con marcada bonomía y sentido de pertenencia; «a pesar de todo, ya que llegar es una odisea, estar es una odisea, pero el lugar me encanta, me gusta la paz, el amanecer, el atardecer… uno no solo le enseña a los chicos. sino aprende de ellos…»