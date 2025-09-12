Crespo.- Una intensa agenda cultural, con propuestas teatrales y musicales, se presentarán en el Salón Municipal de Crespo. A continuación, la agenda para los meses de septiembre y octubre.

• Zoilo de polecía y curandero: se presentará el sábado 13 de septiembre, desde las 21.

Es una obra de género cómico-costumbrista, basada en el libro del entrerriano Arturo Labat. Se trata de una propuesta de puro humor entrerriano, que rescata aspectos culturales, humorísticos e históricos de la región..

El elenco está compuesto por Juan Carlos Bernat, Ezequiel Buch y Darío Rodríguez Heinze.

Tiene una duración de 75 minutos y está dirigida a todo público. Las entradas: $8.000 (en Arte Mary, San Martín 1018). Organiza: Elenco Teatral Independiente PVC (Puros Valores Crespenses).

• Presentación de Julián Zapata Cani y artistas invitados: la presentación de su álbum musical, será el domingo 14 de septiembre, desde las 20. Contará con la participación de artistas invitados: Mery Velázquez y Agustín Laicker.

Será una presentación cultural y comunitaria en la que el cantautor crespense Julián Zapata Cani compartirá con la comunidad un repertorio de canciones de su autoría. Las obras fueron grabadas y mezcladas en diciembre de 2024 en la ciudad de Victoria, durante un campamento musical que contó con la participación del productor Snail Lake (oriundo de Baradero, Buenos Aires). La noche contará con la participación de músicos invitados. Con una duración de 2 horas. La propuesta es gratuita y abierta a toda la comunidad. Organiza: Municipalidad de Crespo.

• L`Italia Canta: el Coro Polifónico Italiano de Concepción del Uruguay, ‘Festejando 124 años de pasión, cultura y amistad’. Integrado por 40 coreutas de Concepción del Uruguay, Basavilbaso y en esta oportunidad acompañados por la cantante Elizabeth Papalardo de nuestra ciudad. Se presentará el 20 de septiembre a las 20 horas. Organizado por la Sociedad Italiana Crespo. La entrada es libre y gratuita.

• Fiesta popular del teatro: será un festival que contará con diferentes presentaciones. Un encuentro cultural que reunirá a elencos, promoviendo la participación, formación y disfrute del teatro como experiencia popular y colectiva. Se realizará del 25 al 29 de septiembre, en el Salón Municipal. Organiza: Municipalidad de Crespo.

• El Encuentro de Cantautores ‘Verso Rodante’: Propone dos jornadas de talleres, charlas y conciertos acústicos en vivo. Será el viernes 10 y sábado 11 de octubre.

Habrá conciertos acústicos en vivo desde las 20, mientras que los talleres y charlas serán a las 10 y 16. Estarán presente Agustín Laicker y otros cantautores locales y regionales. Cada artista presentará un repertorio propio en un formato íntimo y sencillo (voz, guitarra, piano o percusión menor), lo cual permitirá una experiencia cercana y auténtica con el público.

Además de los conciertos, se desarrollarán espacios formativos y de intercambio: Charla abierta sobre creación de canciones y taller de canto colectivo.

La propuesta está dirigida a público general, músicos, estudiantes y amantes de la música de autor.

Entradas: Libre y gratuita. Organiza: Municipalidad de Crespo.

• ¡Destrabaddas!: El domingo 12 de octubre se presentará la obra teatral ‘¡Destrabaddas!’, desde las 20:30. Show cómico que combina manejo de público, sketches, cuadros de fonomímica y humor en distintas formas. Una propuesta fresca y divertida que invita a la risa y la participación del público, con dos artistas locales al frente del espectáculo y la incorporación de invitados sorpresa. Con el elenco de Adda Victoria Retamar y Jessica Exner. Las entradas anticipadas se venden a $7.000, en puerta: $10.000. Dirigida a público general (adultos y jóvenes).

• Frida, ¡Viva La Vida!: este unipersonal se presentará el sábado 18 de octubre, a las 21.

Espectáculo para público general (jóvenes y adultos), en formato de monólogo que explora la vida y la obra de Frida Kahlo, una de las artistas más icónicas del siglo XX. La pieza presenta a Frida evocando momentos clave de su historia: su infancia, la relación con Diego Rivera, sus pasiones, dolores, su visión de México y del mundo. La puesta en escena incluye música mexicana y un diseño de iluminación evocador, generando una atmósfera que sumerge al espectador en el universo íntimo de la artista.

El elenco está compuesto por la actriz Laura Azcurra y su autor Humberto Robles (autor).

Las entradas anticipadas se venden a $20.000, en las cajas ubicadas en el edificio de la Municipalidad de Crespo y en plataforma digital (Masshow Entradas).

• Gala lírica: Será el sábado 25 de octubre, con la presentación del Coro Municipal del ‘Centenario’, la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y artistas invitados.

Será un espectáculo musical de carácter lírico con repertorio clásico. La Gala Lírica de Crespo emerge como un espacio cultural de primer nivel, donde convergen voces polifónicas y armonías orquestales para ofrecer una noche inolvidable. Con el respaldo de un coro consolidado y una orquesta creciente, la propuesta se perfila como un viaje íntimo hacia la pasión vocal, los matices orquestales y la emoción compartida en cada interpretación.