La Universidad Adventista del Plata (UAP) será sede del inicio de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a estudiantes, emprendedores, empresas, especialistas y representantes del sector público.

La actividad es organizada por el Consorcio Asociación para la Formación, Investigación y el Desarrollo del Emprendimiento en Entre Ríos (AFIDEER) y comenzará el martes 1 de septiembre, a las 8:30, en el campus de la UAP. El miércoles 2 y jueves 3, la programación se trasladará al Centro de Convenciones de Paraná.

La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad, con una agenda que apunta a generar capacitación, intercambio y vínculos entre el sistema universitario, el sector productivo y el Estado.

Tres días para hablar de innovación, negocios y nuevas oportunidades

La primera jornada estará enfocada en distintas herramientas y experiencias vinculadas con el desarrollo de modelos de negocios, tecnología, sostenibilidad, bioseguridad e innovación aplicada.

La propuesta busca llegar no solamente a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha, sino también a estudiantes, trabajadores y personas interesadas en incorporar una mirada emprendedora a sus proyectos y actividades.

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP, Mag. Gisella Müller, destacó la importancia de generar este tipo de espacios.

“El desarrollo, el fomento de la innovación y el emprendimiento es sumamente importante para el desarrollo de nuestras localidades, de nuestras familias y de nuestra provincia”.

En esa línea, sostuvo que la actitud emprendedora también puede desarrollarse dentro de las empresas.

“Dentro de la propia empresa es importante fomentar esta actitud emprendedora e innovadora, porque nos permite crecer a todos”.

Una agenda con especialistas y experiencias empresariales

Entre las actividades previstas para el martes se encuentra la conferencia “Actitud emprendedora: ¿Cómo construir un proyecto de vida con propósito?”, que estará a cargo de Patricia Debeljuh, doctora en Filosofía, investigadora y directora del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School de la Universidad Austral. La exposición comenzará a las 10:00.

A las 11:10, será el turno de David García Páez, especialista internacional en bioseguridad aplicada a la producción animal, quien abordará cuestiones relacionadas con el cuidado del agua, la sanidad avícola y el uso de tecnologías para mejorar el control y la eficiencia productiva.

La programación también incluirá un panel con las experiencias de los ganadores del Desafío de Innovación 2025 y, durante la tarde, un espacio dedicado a emprendedores que forman parte del ecosistema entrerriano.

A las 14:00, Octavio Gaspar, gerente general de Ovobrand, brindará la conferencia “Emprender, de la ficción a la realidad”.

Además, Gaspar será protagonista de una nueva instancia de la Cátedra Héctor Motta, con una clase magistral centrada en el caso Ovobrand. Será el tercer encuentro de esta propuesta académica.

Referentes de distintos sectores

La Semana contará también con la participación de especialistas vinculados con la innovación, la tecnología y el desarrollo empresarial.

Entre los referentes confirmados aparecen Sergio Candelo, economista y cofundador de Snoop Consulting; María Victoria Nagel, especialista en innovación y emprendimiento y cofundadora de Infira; y Eduardo Matozo, gerente general del Parque Tecnológico Litoral Centro y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Santa Fe.

La agenda buscará así conectar distintas experiencias y conocimientos para generar herramientas aplicables a emprendimientos, empresas y proyectos productivos.

Más de 40 estudiantes llegan a la final del Desafío de Innovación

Uno de los principales atractivos de la Semana será la instancia final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, una iniciativa que comenzó con más de 200 estudiantes inscriptos.

Durante varios meses, los participantes atravesaron instancias de formación, talleres, mentorías y trabajo interdisciplinario para desarrollar proyectos a partir de desafíos planteados por empresas, industrias y actores del sector público.

Más de 40 estudiantes llegarán a la etapa final, distribuidos en 11 equipos.

Los jóvenes pertenecen a las cinco universidades que integran AFIDEER:

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Universidad Católica Argentina (UCA).

Universidad Tecnológica Nacional, sede Paraná (UTN).

Universidad Adventista del Plata (UAP).

Pitches, jurado y un viaje a Panamá

La etapa decisiva se desarrollará el jueves 3 de septiembre, cuando los equipos presenten sus proyectos mediante una ronda de pitches ante un jurado especializado.

Después de las presentaciones, los participantes recibirán devoluciones de expertos y se conocerán los proyectos ganadores.

Como parte del premio, los representantes de los equipos seleccionados tendrán la posibilidad de viajar a Panamá para participar del Congreso Internacional de AFIDE 2026, donde podrán presentar sus iniciativas y establecer contactos con referentes internacionales del ecosistema emprendedor.

La instancia final contará con especialistas en tecnología, innovación, gestión empresarial, emprendimiento, vinculación tecnológica y capital de riesgo, entre ellos Agustín Arias, Andrés Germán Pérez Ruffa, Brenda Rojas, Lucas José Grandi, Maia Dordevic, Victoria Nagel y Sergio Candelo.

Una propuesta que busca conectar universidad, empresas y Estado

La Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 cuenta con el acompañamiento de Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, La Agrícola Regional Coop. Ltda., Tecnovo y MiradorTEC, además del apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.

Desde la organización remarcan que el objetivo es generar un espacio de formación y vinculación que trascienda a quienes ya desarrollan emprendimientos.

Con actividades gratuitas y abiertas al público, la propuesta busca poner en contacto a estudiantes, universidades, empresas, emprendedores, especialistas y organismos públicos, con la innovación y el desarrollo productivo de Entre Ríos como punto de encuentro.