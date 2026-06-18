La escritora entrerriana Selva Almada llegará a Paraná para presentar su más reciente libro, Una casa sola, en una actividad abierta al público que se desarrollará el próximo miércoles 24 de junio a las 20.30 en el Centro Cultural La Vieja Usina.

La propuesta forma parte del ciclo Las Palabras Quedan, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos con el objetivo de acercar al público la obra de destacados autores y autoras de la provincia a través de encuentros de lectura y conversación.

En esta oportunidad, Almada dialogará con la escritora Mariana Bolzán, ganadora del Premio Fray Mocho Novela, en una charla que abordará aspectos vinculados a la creación literaria, los procesos de escritura y lectura, así como los temas presentes en la nueva publicación.

Considerada una de las voces más relevantes de la literatura argentina contemporánea, Selva Almada vuelve en Una casa sola sobre algunos de los territorios que atraviesan gran parte de su obra: la memoria, los vínculos humanos y los paisajes del litoral. La autora nacida en Entre Ríos ha construido una sólida trayectoria que la posicionó como una referente de la narrativa nacional, con reconocimiento tanto en el país como en el exterior.

El ciclo Las Palabras Quedan ya contó con la participación de obras de autores entrerrianos como Ernesto Ruiz, Ricardo Zelarayán y Marta Zamarripa, consolidándose como un espacio de encuentro entre escritores y lectores.

La actividad se enmarca en CUAC! Cultura Activa, el programa anual que la Secretaría de Cultura desarrolla en distintas localidades de Entre Ríos con una propuesta de alcance federal y acceso gratuito.

La presentación tendrá lugar en La Vieja Usina, ubicada en Gregoria Matorras de San Martín 861 de Paraná, con entrada libre y gratuita.