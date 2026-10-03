La Feria Provincial del Libro tendrá su segunda edición del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Concordia, con una programación que reunirá a escritores, periodistas, ilustradores, editoriales y artistas de Entre Ríos y otras provincias.

El encuentro se desarrollará de 10 a 22 y tendrá entrada libre y gratuita. La organización está a cargo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

Con el eje “Entre Ríos se conecta con su fuerza original”, la feria contará con la participación de más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay.

La programación incluirá mesas dedicadas a la literatura entrerriana, charlas sobre narrativa, edición y poesía, presentaciones de libros, talleres, conferencias, homenajes, actividades para niños y espectáculos.

La primera edición, realizada en 2025, reunió a más de 20.000 personas.

Cuatro invitados en el escenario central

Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de Alejandra Kamiya, Selva Almada, Miguel Rep y Juan Sasturain.

Los cuatro participarán de conversatorios junto a escritores y periodistas entrerrianos, con actividades abiertas al público en el escenario central.

El cronograma será el siguiente:

Viernes 9, 20:00: Alejandra Kamiya conversará con Clara Chauvin.

Alejandra Kamiya conversará con Clara Chauvin. Sábado 10, 12:00: Selva Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez.

Selva Almada participará del acto de apertura junto a Mara Rodríguez. Sábado 10, 20:00: Miguel Rep dialogará con Horacio Osorio y Américo Schvarztman.

Miguel Rep dialogará con Horacio Osorio y Américo Schvarztman. Sábado 10, 21:00: Selva Almada presentará un espectáculo de literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori.

Selva Almada presentará un espectáculo de literatura y música en vivo junto a Rusi Millán Pastori. Domingo 11, 20:00: Juan Sasturain conversará con Oscar Londero.

Los invitados

Alejandra Kamiya publicó, entre otras obras, Los restos del secreto y otros cuentos, Los árboles caídos también son el bosque, El sol mueve la sombra de las cosas quietas y La paciencia del agua sobre cada piedra. Su producción literaria recibió reconocimientos nacionales e internacionales.

Selva Almada, nacida en Villa Elisa, es una de las escritoras entrerrianas con mayor proyección nacional e internacional. Su novela No es un río fue finalista del International Booker Prize. En Concordia presentará además su último libro, Una casa sola.

Miguel Rep es dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico. Publicó en distintos medios nacionales y es autor de cerca de 40 libros. Entre sus trabajos se encuentran Bellas Artes, Diego, nacido para molestar y versiones ilustradas de clásicos como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha.

Juan Sasturain es escritor, periodista, guionista de historietas y divulgador cultural. Su trayectoria está especialmente vinculada con la literatura policial y la difusión de la cultura popular.

Tres días para encontrarse con los libros

La Feria Provincial del Libro propone durante tres jornadas un espacio de encuentro entre lectores, autores, editoriales y distintos actores de la industria del libro.

Concordia será así sede de una programación que combinará literatura entrerriana con invitados de trayectoria nacional, junto con propuestas destinadas a lectores de distintas edades y actividades vinculadas con la producción editorial y cultural.