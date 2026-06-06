La convocatoria alcanzó una cifra récord de participación, con más de un centenar de postulaciones provenientes de distintos puntos de la provincia, consolidando el carácter federal de la propuesta y el creciente interés del sector artístico por este espacio de encuentro e intercambio.

Bajo el lema “Donde se cruza el territorio”, fueron seleccionadas 35 obras que integrarán una muestra colectiva distribuida en diferentes espacios culturales de La Paz. La curaduría priorizó la diversidad de lenguajes y formatos presentes en las artes visuales contemporáneas, poniendo el foco en los cruces, diálogos y vínculos que se establecen entre las distintas expresiones artísticas y los territorios que las inspiran.

Entre los trabajos elegidos se encuentran producciones de artistas de Paraná, La Paz, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Federal, Victoria, San José, Cerrito, Aranguren y Costa Grande, entre otras localidades.

La representación de la región también estará presente a través de la artista Brisa García, de Aranguren, seleccionada con la obra Monte de bolsillo, y de Mariela Belén Sebernich, oriunda de Cerrito, quien participará con Día de trabajo de campo y perros mirando.

Además de las obras seleccionadas para la exposición, el jurado otorgó distintos reconocimientos especiales. Entre ellos se destacan los Incentivos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para el colectivo Caudillas del Barro, de Victoria, por la instalación performática Corpografías de lo posible; Silvia Susana Fresoli, de La Paz, por la instalación Mundo Invisible; y Cecilia Gallardo Obradovich, de Gualeguay, por la obra bidimensional Una familia.

Por otra parte, la artista Mariángeles Metivié, de Paraná, recibió una mención especial del jurado por la obra Los niños de la yerba mate.

En tanto, el Premio Municipal La Paz correspondiente a la 14ª edición del Salón Municipal Cabayú Cuatiá fue otorgado a César Mauricio Bernardi, de La Paz, por su trabajo Cabayú Porã.

Desde la organización informaron que las obras seleccionadas deberán ser enviadas antes del 11 de junio a los puntos regionales de recepción que serán comunicados oportunamente a cada participante. Asimismo, se recordó la importancia de que los trabajos sean embalados adecuadamente para garantizar su correcta conservación durante el traslado.

Además de la muestra central, el Encuentro Entrerriano de Artes Visuales ofrecerá una amplia programación de actividades abiertas a la comunidad. Durante tres jornadas se desarrollarán talleres, charlas, exposiciones y propuestas artísticas destinadas tanto a creadores como al público en general.

La programación completa será difundida en las próximas semanas. Todas las actividades tendrán acceso libre y gratuito, mientras que los talleres requerirán inscripción previa.