La Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura organiza el Segundo Seminario Internacional de Avicultura a realizarse en Paraná y en Crespo los días lunes 13 y martes 14 de abril próximos.

Habrá diversos paneles de debate sobre varias problemáticas que afectan al sector avícola entrerriano, como el arraigo y la juventud en el campo, las proyecciones del negocio avícola, la importancia creciente de la innovación y los cambios tecnológicos y las perspectivas de la producción avícola a nivel nacional e internacional.

Coorganizan las jornadas el INTA, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y el Instituto de investigaciones INES (Conicet-UNER).

El lunes 13, las actividades se desarrollarán por la mañana en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas (Urquiza 552 – Paraná) y el martes se completará la agenda en la sede de la Asociación (Estrada 1627 – Crespo) desde las 17.30.

Transiciones familiares

La presidenta de la Asociación Civil, Mariela Gallinger, la secretaria de Ciencia, Técnica e Innovación de la UNER Paula Roses y la investigadora de INES-UNER Karen Catelotti, dialogaron con Paralelo32 sobre el seminario.

Catelotti destacó que, entre las presentaciones, la Granja Las Camelias, va a divulgar su proyecto de granja modelo que está desarrollando en Villaguay. La investigadora de INES Emilia Schmunk expondrá sobre el arraigo de juventudes rurales, tema estratégico para sostener a futuro la red de pymes familiares que sostienen el sector avícola.

Estarán presentes en el seminario los paneles sobre los desafíos de la sucesión en las empresas familiares, las transiciones generacionales en las pymes. “Entre los temas a desarrollar está la transición generacional, los ‘ruidos’ que hay entre padres e hijos; es un problema en las empresas familiares”, comentó Gallinger. “El productor hizo todos los esfuerzos y llega la nueva generación, a veces se cae la empresa y hay que ver por qué pasa; también hay padres muy estructurados que no comprenden el uso de las nuevas tecnologías que aplican sus hijos, que desde una computadora y sentados en una silla controlan la granja y hacen negocios”, agregó.

Inscripciones

Para los organizadores, el segundo seminario es un momento de análisis y reflexión sobre los cambios y los desafíos en el sector avícola entrerriano y argentino. Gallinger destacó el apoyo del empresariado avícola zonal, la presencia de funcionarios nacionales y que se espera la declaración de Interés Legislativo de la actividad en la Cámara de Diputados de la provincia.

Roses destacó que a los asistentes al Seminario se les extenderá un certificado de asistencia. La asistencia es libre, gratuita, sin cupos y los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://ines.conicet.gov.ar/2do-seminario-internacional-de-avicultura/