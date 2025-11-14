La Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos (AFMER) realizará su Segundo Congreso Provincial el próximo sábado 15 de noviembre en Rosario del Tala. El evento, que comenzará a las 9:00 en Urquiza 540, convocará a radios asociadas y referentes del sector para analizar los desafíos del periodismo y la comunicación local en la era digital.

Tiene como objetivo principal fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias sobre las últimas tendencias y herramientas que impactan en la radiodifusión entrerriana.

Entre los disertantes destacados se encuentra Juan Carlos Arralde, abogado especialista en Derecho Público, quien ofrecerá una perspectiva legal sobre temas que afectan a los medios. También participará Valentín Bisogni, licenciado en Periodismo y autora de una tesis sobre libertad de prensa en Entre Ríos, quien abordará los derechos y garantías del sector.

Raúl Cabrera, radiodifusor de Maciá, compartirá su experiencia sobre la aplicación de innovaciones en la gestión y producción radial. Por su parte, Juan Manuel Bula, radiodifusor de Hernandarias, expondrá sobre el uso de herramientas digitales para potenciar la comunicación local.

El periodista José Hernández, corresponsal de A24 en la provincia, se referirá a los desafíos del periodismo entrerriano en contextos de cambio tecnológico, incluyendo aspectos del periodismo policial.

La comisión directiva de AFMER, presidida por Fernando Ballesteros y con Darío Basso como secretario y Mónica Leiva como vocal primera, es la organizadora de este encuentro crucial para el desarrollo de las frecuencias moduladas en la región. Según expresan sus organizadores, el congreso representa una oportunidad clave para el fortalecimiento de las radios locales y la capacitación de sus profesionales.