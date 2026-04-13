l pianista, compositor y cantautor entrerriano Sebastián Macchi se presentará este sábado 4 de abril a las 21 en La Vieja Usina de Paraná con su espectáculo “Divino Profano: Charly, Spinetta, Fito”, una propuesta de piano solo que revisita la obra de tres figuras fundamentales del rock nacional: Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez.

El concierto propone un recorrido musical basado en versiones instrumentales que, si bien parten de la esencia original de estos artistas, se abren hacia una reinterpretación personal. Desde el piano como único soporte expresivo, Macchi construye un lenguaje propio que dialoga con el jazz, el folclore y la música académica, resignificando melodías que forman parte del cancionero popular argentino.

Lejos de buscar una reproducción fiel de las obras, “Divino Profano” apuesta por una lectura contemporánea y sensible. En este enfoque, cada pieza se transforma en una nueva experiencia sonora que mantiene vivo el espíritu de las composiciones originales, pero las proyecta hacia nuevos territorios estéticos.

Con una trayectoria consolidada, Macchi ha editado siete discos en Argentina y Japón, y ha realizado giras internacionales por América, Europa y Asia. Su obra también ha sido interpretada por diversos artistas y formaciones, lo que reafirma su reconocimiento dentro de la escena musical.

El espectáculo se presenta así como una oportunidad para redescubrir, desde una perspectiva instrumental, la obra de tres pilares de la música popular argentina, en un formato íntimo y profundamente expresivo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Gradatickets y en puntos de venta físicos de la ciudad. Además, se ofrece financiación en 3 y 6 cuotas sin interés con Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, incluyendo venta presencial en Flamingo Bar.