** “Me dijeron que en el Reino del Revés / Nada el pájaro y vuela el pez / Que los gatos no hacen miau y dicen yes / Porque estudian mucho inglés / Vamos a ver cómo es / El Reino del Revés / Me dijeron que en el Reino del Revés / Nadie baila con los pies / Que un ladrón es vigilante y otro es juez / Y que dos y dos son tres”.

Me dijeron de un criterio “solidario” de dos camaristas de La Plata que anularon la causa de las tarjetas de ‘Chocolate’ Rigau, porque entendieron que debía haber ‘orden de requisa’ para poder pedirle explicaciones al tipo, mientras vaciaba cajeros con tarjetas ajenas.

** Pasémoslo en limpio; después de este fallo facilitador y picarón, un cana no puede llevarse a la comisaría a un sujeto que cae al banco con un bolso y una mochila, poniéndose a vaciar los cajeros con una pila de tarjetas pertenecientes a supuestos empleados de la legislatura bonaerense. Tarjetas cuyos titulares, después se supo, no trabajan ni trabajaron allí, pero aceptaron conceder su identidad, convirtiéndose en ñoquis sin obligación de asistencia, a cambio de que, el pago del sueldo ‘que no recibirán’, los beneficie con el aporte previsional y una obra social.