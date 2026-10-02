Política
Se recuperaron 130 mil hectáreas de tierras fiscales en Entre Ríos
Sobre 211.000 hectáreas fiscales intrusadas • Reemplazan el permiso precario por arrendamiento rural • Además 100 mil familias podrían titularizar viviendas • Lo explica a Paralelo32 el Director de la Agencia Administradora de Bienes del Estado.
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